ญาติเหยื่อฆ่ายกครัว 3 ศพ ไม่เชื่อ "ไอ้ป๋อง" กับพวกสำนึกผิด จี้ลงโทษสูงสุด คาใจตำรวจ หลังแจ้งความแต่คดีไม่คืบ

ญาติเหยื่อฆ่ายกครัว 3 ศพ เดินทางรับศพจากสถาบันนิติเวชฯ เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล ไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาสำนึกผิด เรียกร้องให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจ หลังเคยแจ้งความพฤติกรรมผู้ต้องหา แต่คดีกลับไม่คืบหน้า จนเกิดเหตุสลด
วันนี้ (4 ส.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ญาติของเหยื่อถูกนายฑนา หรือ “ป๋อง” กับพวกฆ่ายกครัว 3 ศพ ก่อนฝังร่างอำพรางในป่ามะพร้าวในพื้นที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เดินทางติดต่อรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
นายกฤษฎา ฉัตรอินทร์ อายุ 36 ปี หรือ “ตี๋” ญาติของน.ส.ฉันทนา อายุ 50 ปี ผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า หลังรับศพแล้ว ญาติจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาบุญมีดาราราม เป็นเวลา 4 คืน และกำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์นี้ โดยยอมรับว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาจะสำนึกผิด และเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย เพราะครอบครัวรับไม่ได้กับการกระทำที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ นายกฤษฎา กล่าวว่า ตนเองรู้จักผู้ต้องหามาก่อน และทราบว่ามีพฤติกรรมชอบพกอาวุธปืน ข่มขู่ผู้อื่น และมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อีกทั้งเคยมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เห็นว่าคดีไม่มีความคืบหน้า โดยอ้างว่าผู้ต้องหามักสวมเสื้อกั๊กหรือเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส่วนกรณีเยาวชนอายุ 14 ปี ที่เกี่ยวข้องกับคดี นายกฤษฎา ระบุว่า รู้จักในฐานะคนในพื้นที่ แต่หลังพ้นโทษจากเรือนจำก็ไม่ได้พบกันอีก พร้อมย้ำว่า ครอบครัวต้องการเพียงให้คดีของญาติได้รับความเป็นธรรม
นายกฤษฎา ยังมองว่าการทำงานของตำรวจมีความบกพร่อง และไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามคดี ทั้งที่ตนเองเดินทางไปติดตามความคืบหน้าที่สถานีตำรวจหลายครั้ง พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะการติดตามผู้กระทำผิดไม่ควรเป็นภาระของญาติผู้เสียหาย ทั้งนี้ อยากฝากถึงครอบครัวและญาติให้เข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าจัดพิธีศพและส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายตามกำหนด