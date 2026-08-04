ทนายความ เผย ศาลอนุญาตสืบพยานลับหลัง “บอสมิน-บอสแซม” ไม่ต้องมาศาล

ทนายความ “บอสมิน” เผย ศาลอนุญาตสืบพยานลับหลัง “บอสมิน-บอสแซม” จึงไม่ต้องมาศาลทั้งคู่ ยืนยันเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ ไม่กังวลแม้รวมคดี พ่วงข้อหาหนักกับบอสพอล-บอลกัน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายธนากร แหวกวารี ทนายความของ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ มิน ยืนยันว่า น.ส.พีชญา ในฐานะจำเลยให้การมาโดยตลอดว่าทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัท ดิ ไอคอน ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเศษเท่านั้น จนถึงขั้นอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่การที่อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้อง ซึ่งในทางคดีอาญา ก็จะพิจารณาตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้น จะไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น
ส่วนการต่อสู้ทางคดีของ น.ส.พีชญา ที่ยืนยันมาตลอดว่าเจตนาเป็นเพียงพรีเซนเตอร์จะทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้หรือไม่นั้น ทนายความยืนยันว่า ข้อเท็จจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แค่เพียงนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ทราบให้ศาลได้รับทราบว่าพฤติกรรมของลูกความ กระทำมาอย่างไรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพียงแต่รอให้ ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาคดี ซึ่งการพิจารณาในวันนี้ ทางจำเลย ขอใช้สิทธิพิจารณาลับหลัง เนื่องจากสามารถทำได้
ส่วนตัวของ น.ส.พีชญา ขณะนี้ไม่มีความเครียด เจ้าตัวใช้ชีวิตปกติ และได้มีการปรึกษาแนวทางในการต่อสู้คดีกับทนายมาโดยตลอด ซึ่งในเวลานี้เป็นกระบวนการในการสืบพยาน รอกระบวนการตอนนี้ทางจำเลยรอกระบวนการให้สิ้นสุด พร้อมทั้งฝากความคิดถึงมายังสื่อมวลชน รักและเป็นห่วงทุกคน ซึ่งเจ้าตัวฝากทนายมาถึงสื่อมวลชน อยากจะกลับเข้ามาทำงานในวงการ
นอกจากนี้ ทนายความยอมรับว่า ทางทีมทนายความได้มีการหารือกับทีมทนายความของ แซม-ยุรนันท์ ภมรมนตรี ในเรื่องของการต่อสู้คดี เนื่องจากทั้งสองคนได้รับการได้รับการประกันตัว และทั้งสองคนจะใช้วิธีการในการสืบพยานลับหลัง โดยวันนี้ แซม-ยุรนันท์ ไม่ได้มาศาลด้วยตัวเอง ซึ่งก็มีการมอบหมายให้ทีมทนายเดินทางมาศาลด้วยเช่นกัน ส่วนรายละเอียดในเรื่องของคดีฝั่ง แซม-ยุรนันท์ ทนายของ มิน-พีชญา ไม่ได้เข้าไปก้าวก่าย