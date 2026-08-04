ศาลอาญายกฟ้อง “แอม ไซยาไนด์” เป็นคดีที่ 3 วางยาฆ่าเศรษฐินี ชี้ไม่มีหลักฐานจำเลยเป็นผู้ลงมือ

ศาลอาญา ยกฟ้อง “แอม ไซยาไนด์” เป็นคดีที่ 3 ไม่ผิดวางยาฆ่าเศรษฐินี ชี้ ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัย
เมื่อเวลา 09.15 น.วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ห้องพิจารณา 712 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ 6 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ฟ้อง นางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือ แอม ไซยาไนด์ อายุ 39 ปี เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นฯ
โจทก์ระบุฟ้องความผิดสรุป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 จำเลยได้ใส่สารไซยาไนด์ ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้ น.ส.มณฑาทิพย์ ขาวอินทร์ หรือ ทราย ผู้ตาย เสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ เพื่อล้มล้างหนี้สินจากผู้ตาย จำเลยให้การปฏิเสธ
ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างแล้วรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันโดยเล่นแชร์วงเดียวกัน และจำเลยได้กู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ จากข้อเท็จจริงจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า 30 ล้านบาท โดยผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักอยู่ที่ประเทศแคนาดา มีอาคารพาณิชย์ย่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้เช่าโดยให้จำเลยดูแล วันเกิดเหตุผู้ตายเดินทางกลับจากประเทศแคนาดาโดยมีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆ ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างทางได้แวะรับประทานข้าวต้มก่อนเข้าพักที่คอนโดฯของผู้ตาย
ต่อมาผู้ตายได้เสียชีวิต จากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ผู้ตรวจ ระบุว่า เสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลว หรืออาจจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์
พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควร การที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย พิพากษายกฟ้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ศาลได้เบิกตัว แอม ไซยาไนด์ จากทัณฑสถานหญิงกลางมาฟังคำพิพากษา โดยก่อนหน้านี้ ศาลอาญาพิพากษาคดี แอม ไซยาไนด์ มาแล้ว 5 คดี พิพากษาประหารชีวิต 1 คดี จำคุกตลอดชีวิต 2 คดี พิพากษายกฟ้อง 2 คดี เมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้อีก 1 คดี เป็นยกฟ้อง 3 คดี จากทั้งหมดที่อัยการยื่นฟ้อง แอม ไซยาไนด์ ทั้งหมด 15 คดี เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นฯ 14 คดี และฐานพยายามฆ่าผู้อื่นฯ อีก 1 คดี