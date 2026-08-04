ทลายเครือข่ายทุจริตออก “บัตร ปชช.หัวศูนย์” ฟอกแรงงานต่างด้าว รวบ “ผช.นายทะเบียนนครแม่สอด” เรียกหัวคิวสูงถึง 1 แสนต่อคน

“พล.ต.อ.สำราญ” สั่งการ “นพศิลป์” สนธิกำลังฝ่ายปกครอง บุกค้น 25 จุด เครือข่ายทุจริต “ออกบัตร ปชช. หัวศูนย์” ฟอกแรงงานต่างด้าว รวบ “ผช.นายทะเบียนนครแม่สอด” เรียกค่าหัวคิวสูงถึง 40,000-100,000 บาท ต่อคน
วันนี้ (4 ส.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผบก.ภ.จว.ตาก สนธิกำลัง กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ปปง. และตำรวจภูธรภาค 6 เปิดปฏิบัติการ “ทลายบัตร 10 ปี เถื่อน” ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันว่า “บัตรทะเบียน 0” ให้กับชาวเมียนมา เข้าตรวจค้น 25 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 17 ราย แบ่งป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 3 ราย เจ้าบ้านหรือผู้รับรอง 2 คน และคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิอีก 12 คน
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน หรือ DOPA N.I.C.E. ของกรมการปกครอง ได้รับแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียน 0 ให้คนเมียนมาโดยมิชอบ เมื่อสืบสวนและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบผู้กระทำผิดชัดเจนอย่างน้อย 12 คน ซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้ว
การปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ ตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายและ มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็น แรงงานในพื้นที่ อ.แม่สอด จว.ตาก และจังหวัดอื่นๆ มาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ทะเบียน 0) หรือเรียกว่าขบวนการ “ฟอกแรงงาน” ซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐที่ที่เกี่ยวข้องออกบัตรเลข 0 ไปแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 700 ใบ โดยมีค่าดำเนินการ 40,000-100,000 บาท ต่อ 1 คน
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงว่า ประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนัก ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือขอสัญชาติไทย โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทย ใช้นอมินี หรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบ พร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติ อย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการ คือ การอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องว่างทางทะเบียนหรือใช้ความช่วยเหลือของรัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด หากประชาชนพบพฤติการณ์น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง