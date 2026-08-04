ตร.เดินหน้าสร้างวัคซีนไซเบอร์ "พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตั้งเป้าครูต้นแบบ 1 คน ขยายผล 100 ครอบครัว

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" บรรยายพิเศษ ครูต้นแบบไซเบอร์ รุ่น 2 ตำรวจภูธรภาค 8 ตั้งเป้าครู 1 คน ขยายผลวัคซีนไซเบอร์เชิงรุก 100 ครอบครัว
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโยโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษ "วัคซีนไซเบอร์ สร้างภูมิคุ้มกันประชาชน ด้วยครูต้นแบบ" ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ (ครูต้นแบบไซเบอร์) รุ่นที่ 2 ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ทุกสถานีตำรวจในทุกจังหวัด จำนวน 242 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ภัยอาชญากรรมออนไลน์เป็นภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายมหาศาลทั่วโลก มูลค่าหลายล้านล้านบาทต่อปี และกระทบคนไทยทุกอาชีพ ความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทต่อปี โดยคนร้ายมักใช้หลักจิตวิทยาในการโจมตีจิตใจคนใน 5 ประการ คือ ทำให้เกิดความกลัว ความโลภ ความรัก ความเห็นใจ ความรีบร้อน ทำให้เหยื่อตัดสินใจผิด เกิดความเสียหายตามมา เป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ความสำคัญของครูต้นแบบไซเบอร์ คือต้องลงพื้นที่ไปสร้างวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพ ไม่คลิกลิงก์ - ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ จากลิงก์ - ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน - ไม่บอกรหัส OTP - วางสายทันทีหากเป็นมิจฉาชีพ
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ตั้งเป้าหมายว่าครูต้นแบบ 1 นาย ลงพื้นที่ขยายผลความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์สู่ครอบครัวประชาชน 100 ครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างพลัง ของการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์เชิงรุก