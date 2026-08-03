“ภาวุธ” ปฏิเสธทุกข้อหาคดี Forex ยันชี้แจงยอดเงิน 28 ล้านบาทได้หมด

MGR Online - “ป้อม ภาวุธ” นำหลักฐานชี้แจงคดี Forex ปฏิเสธทุกข้อหา หลังมีเส้นทางการเงินโยง 28 ล้านบาท ส่วนโครงการ TH-AI Passport เป็นการวิจารณ์ส่วนตัว ไม่เกี่ยวแลกผลทางคดี
วันนี้ (3 ส.ค.) เวลา 18.30 น. ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารซี (C) ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 ในความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยใช้เวลาเข้าพบคณะพนักงานสอบสวน นานกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นายภาวุธ เผยว่า วันนี้ตนเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับทางดีเอสไอ โดยได้นำหลักฐานทั้งหมดเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ก็อยู่ในสำนวนทุกอย่างหมดเเล้ว โดยยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เพราะข้อหาหลายอย่างที่มีการแจ้งเข้ามา ตนก็ได้ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและชี้แจงอย่างบริสุทธิ์ใจ ส่วนถ้ามีข้อคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูลใดเพิ่ม ตนก็ยินดีที่จะนำข้อมูลมามอบให้ในภายหลัง
นายภาวุธ เผยอีกว่า กรณีข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินที่มีปรากฏตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ จำนวน 800 กว่าล้านบาทนั้น ตนยืนยันว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งพฤติการณ์เรื่องเงินจำนวนนี้เลย อีกทั้งในการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงิน ตนก็มีหลักฐานนำมาให้ดีเอสไอทั้งหมดแล้ว ฉะนั้น มั่นใจได้ว่าเส้นทางการเงินทั้งหมด ไม่ได้มีที่มาจากการสแกมเมอร์ หรือไปหลอกลวงประชาชนแต่อย่างใด เป็นเงินที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย
นายภาวุธ เผยต่อว่า ส่วนเรื่องของจำนวนเงินที่มีความเชื่อมโยงกับตน จำนวนยอดเงิน 28 ล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนตั้งข้อสงสัยหรือไม่นั้น ตนขอเรียนว่าเป็นจำนวนเงินที่ตนสามารถตอบข้อมูลได้ แต่ต้องขอสงวนรายละเอียดไว้ ทั้งนี้ ตนไม่ได้กังวลเลย เพราะเป็นสิ่งที่ตนเองสามารถชี้แจงได้ รวมถึงคำถามที่พนักงานสอบสวนถามมา เราก็มีคำตอบให้ทั้งหมด
นายภาวุธ พร้อมย้ำว่า เงินที่ปรากฏความเชื่อมโยง 28 ล้านบาทนั้น ยังคงยืนยันคำเดิมว่าได้มาจากการเทรดทองคำ และก็มีส่วนอื่นๆ อีกด้วย แต่ก็ชี้แจงได้ ส่วนถามว่าเป็นการตั้งข้อหาที่รุนแรงเกินไปหรือไม่นั้น ตนมองว่าก็แอบกังวลนิดหนึ่ง แต่เข้าใจเจ้าหน้าที่ เพราะเราก็มั่นใจในการชี้แจง และไม่ใช่ผู้กระทำความผิดอะไรแบบนั้น ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกอย่าง
ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดว่ามีการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากมีคดี Forex เกิดขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้เดินหน้าตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport นั้น นายภาวุธ แจงว่า การวิเคราะห์ตัวโครงการ TH-AI Passport ไว้เช่นนั้น เพราะเป็นงานที่อยู่ตรงหน้าพอดีแต่ก็ได้ขอโทษไปแล้วว่าอาจจะพูดในมุมหนึ่ง ตนไม่ได้มีเจตนาใดๆ ทั้งนี้ หลังจากที่ตนได้คุยกับ สส.ไอซ์ ก็มีความเข้าใจกันมากขึ้น มีการสื่อสารกันในพรรค คงไม่มีอะไรผิดใจกัน
“ส่วนกรณีว่าเป็นการออกมาพูดเพราะจะแลกผลทางคดี Forex หรือไม่นั้น ถ้ามันแลกกับผลทางคดีได้ คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ ฉะนั้น ไม่มีแน่นอน แต่แค่เป็นการวิจารณ์ตามหน้าที่ เพราะในมุมของ สส. แต่ละคน ก็มีมุมวิจารณ์ต่างกัน แต่เราเคยเป็นนักธุรกิจ ก็วิจารณ์ในมุมที่มันน่าจะเป็นประโยชน์”