อสส.จับมืออธิการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมความวิชาการด้านนิติศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นนักฎหมายมืออาชีพ

อสส.จับมืออธิการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมความวิชาการด้านนิติศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักฎหมายมืออาชีพ
วันนี้ (3 ส.ค.2569) เมื่อเวลา 13.00 น. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนายศิระ บุญภินันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นพยาน ณ ห้องรับรองชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
อัยการสูงสุด กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เพื่อจัดการศึกษา ผลิต และพัฒนานักกฎหมายให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผลิตพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางวิชาการที่มีคุณภาพ การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ จึงเป็นเสมือนการประสานศักยภาพ ความโดดเด่น และทรัพยากรของทั้งสององค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือทางวิชาการในด้านนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดและร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นนักกฎหมายมืออาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการที่จะพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับงานบริการทางวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด, การร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมทางวิชาการหรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดหลักสูตรการอบรม การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน, การร่วมกันให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติ, การรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ร่วมกันวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาในการมุ่งสู่นักกฎหมายมืออาชีพ และการสนับสนุนบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย