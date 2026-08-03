ช็อกโรงเรียนย่านสายไหม! นักเรียน ม.4 ชาย-หญิง ตกอาคารชั้น 6 เจ็บสาหัส พบรองเท้าวางคู่กันก่อนเกิดเหตุ

นักเรียน ม.4 ชาย-หญิง พลัดตกอาคารเรียนชั้น 6 เจ็บสาหัส คาดเป็นคู่รัก ถอดรองเท้าวางคู่กันก่อนเกิดเหตุ
วันนี้ (3 ส.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ตำรวจ สน.สายไหม รับแจ้งเหตุนักเรียนชายและหญิงตกจากอาคารเรียนสูง 6 ชั้น ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสายไหม กทม. จึงเข้าตรวจสอบพร้อมทีมแพทย์และหน่วยกู้ชีพ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเดียวกัน อยู่ในสภาพหายใจรวยริน เจ้าหน้าที่เร่งทำ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยนักเรียนชายส่งรักษาที่โรงพยาบาล CGH สายไหม และนักเรียนหญิงส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ
จากการตรวจสอบบริเวณระเบียงชั้น 6 ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ พบรองเท้านักเรียนชายและหญิงถอดวางไว้คู่กัน เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่า นักเรียนทั้งสองเป็นแฟนกัน และหลังเลิกเรียนได้เดินขึ้นไปบริเวณชั้น 6 ก่อนจะตกลงมา โดยร่างของทั้งคู่ปะทะกิ่งไม้และกันสาดอาคาร ทำให้แรงกระแทกลดลงและยังมีชีพจร แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ