เร่งหาสาเหตุ 2 นร.ตกอาคารเรียนชั้น 6 บาดเจ็บ ตำรวจ-พฐ. รวบรวมหลักฐานสรุปปมเหตุ

เกิดเหตุระทึกขวัญภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อสองนักเรียนชาย-หญิง พลัดตกลงมาจากอาคารเรียนชั้น 6 ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล พร้อมปูพรมตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุนักเรียนพลัดตกจากอาคารสูงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักเรียนชาย 1 ราย และนักเรียนหญิง 1 ราย ตกลงมาจากชั้น 6 ของอาคารเรียน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรุดเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเบื้องต้น พบร่างของนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บรุนแรง มีอาการกระดูกผิดรูป คาดว่าเกิดจากแรงกระแทกอย่างแรงจากการตกจากที่สูง ส่วนนักเรียนชายได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน
ภายหลังเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมประสานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เห็นเหตุการณ์ เพื่อสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานและลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือมีสาเหตุอื่นแอบแฝง โดยจะทำการตรวจสอบภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบและภายในอาคารเรียน พร้อมนำข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดมาประกอบการสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป