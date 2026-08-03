ตร.ปทุมธานี ตามจับทนายความฉ้อโกงเงินประกันตัว "เบนซ์ เรซซิ่ง" 3 ล้าน เพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกา สั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา

ตำรวจปทุมธานี ตามจับทนายความฉ้อโกงเงินประกันตัว "เบนซ์ เรซซิ่ง" 3 ล้านบาท เพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกา สั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา
วันนี้ ( 3 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปทุมธานี สามารถจับกุมตัวนายศิวาวิทย์ สำเร็จผล อดีตทนายความ ที่เป็นจำเลยหนีคดี ในข้อหาฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ จึงนำตัวมาส่งศาลอาญาตามหมายจับ
เพื่ออ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ.3452/2562 ที่ นางสุพรเพ็ญ วรโรจน์เจริญเดช เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายศิวาวิทย์ อดีตทนายความ เป็นจำเลย ในข้อหาฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ
กรณีสืบเนื่องจากได้ฉ้อโกงเงินประกันตัว นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือเบนซ์ เรซซิ่ง จำนวน 3 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2569 ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีดังกล่าว แต่จำเลยไม่มาตามนัด ศาลจึงออกหมายจับและริบเงินประกัน
ทั้งนี้ศาลฎีกาพิพากษาแก้ จำคุก นายศิวาวิทย์จำเลยเป็นเวลา 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ตามคำพิพากษาษาชั้นต้น
จากนั้น เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายศิวาวิทย์ จำเลยไปรับโทษจำคุก 3 ปี ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ด้านนายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง ให้สัมภาษณ์ ภายหลังฟังคำพิพากษาว่า พอใจกับคำพิพากษาที่ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายศิวาวิทย์ 3 ปี ไม่รอลงอาญาในเรื่องคดีอาญาก็ให้เจ้าตัวได้รับโทษจำคุกไป แต่ในเรื่องของมูลค่า 3.1 ล้านเป็นคดีแพ่งไม่สามารถติดตามเงินในส่วนนี้กลับมาได้เพราะทางตนได้ทำการสืบทรัพย์บังคับคดีแล้ว พบว่านายศิวาวิทย์ไม่ได้มีทรัพย์สินที่จะนำมาคืนเรา ทำได้เพียงแค่ล้มละลายอย่างเดียว
นายอัครกิตติ์ กล่าวอีกว่า อยากขอบคุณนายกองตรี ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ที่ประสานไปยัง พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาล ที่สามารถจับตัวนายศิวาวิทย์ได้อย่างรวดเร็วและนำมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ และอยากฝากไปถึงประชาชนว่าพิจารณาให้ดีเวลาเจอทนายที่คอยหากินกับความเดือดร้อนของผู้อื่น ถ้าหากมีใครที่เจอแบบเดียวกับที่ตนเจอก็ต้องมีการทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นไปหลอกลวงผู้อื่นได้อีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานฟ้องเท็จ จำคุก 1 ปี ฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา จำคุก 2ปี รวมจำคุก 3 ปี ขณะที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก 8 เดือน