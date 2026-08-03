“ภาวุธ” หลบสื่อ! เข้าพบดีเอสไอ รับทราบข้อหา Forex ตามหมายเรียกครั้งที่ 2

MGR Online - “ป้อม-ภาวุธ” เดินเลี่ยงตอบสื่อ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาดีเอสไอ คดีหลอกลงทุน Forex ตามหมายเรียกครั้งที่ 2 เจ้าตัวเคยยันเป็นเพียงผู้เทรด
วันนี้ (3 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารซี (C) ชั้น 2 ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรณีคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 แก่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในความผิดฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน
เนื่องจาก เมื่อวันที่ 31 ก.ค.69 ที่ผ่านมา นายภาวุธ ได้มอบอำนาจให้ทีมงาน คือ นายอภิเชษฐ ถาบุตร เข้ายื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 จากวันที่ 31 ก.ค.69 ไปเป็นวันที่ 3 ส.ค.69 แทน โดยให้เหตุผลว่ายังไม่เห็นหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 และตนเองติดประชุมกรรมาธิการ จึงประสงค์ขอเลื่อน ซึ่งพนักงานสอบสวนรับทราบให้เลื่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เดินทางมาถึงบริเวณชั้น 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมกับทนายความ โดยพบว่า นายภาวุธ ได้สวมเสื้อสูทและกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงินเข้ม ยืนหลบอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ เพื่อรอให้พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีมารับตัวขึ้นไปด้านบนอาคาร ซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม นายภาวุธ เพื่อขอสัมภาษณ์เล็กน้อยก่อนที่เจ้าตัวจะขึ้นไปให้ปากคำชี้แจงกับคณะพนักงานสอบสวน แต่ปรากฏว่านายภาวุธ ไม่ได้หันมาทักทายผู้สื่อข่าวหรือตอบคำถามแต่อย่างใด มีเพียงทีมงานชี้แจงว่าเมื่อนายภาวุธ ให้ปากคำพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จะลงมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในภายหลังแทน
ทั้งนี้ สำหรับพฤติการณ์ทางคดีของบริษัท QRS ตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด มีจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด (ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมสัมมนา) 2.บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ จำกัด (นิติบุคคลประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์) บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สอนทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ การลงทุน) และบริษัท ทัชสโตน มาเก็ตติ้ง จำกัด : TouchStone Markets Ltd (นิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ถูกแจ้งเตือนว่าไม่ได้รับใบอนุญาตให้บริการหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักร และเข้าข่ายการหลอกลวงหรือเป็นสแกม) 3.บริษัท HF Markets (SV) Ltd (นิติบุคคลจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน) และ 4.บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด : QRS Global (นิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ประกอบกิจการให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex ทองคำ, บริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (ประกอบกิจการสัมมนาสอนเทรดสินทรัพย์ทางการเงิน), บริษัท เดอะ วิสดอม เวย์ จำกัด (ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตั้งเดียวกันกับบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด), บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด นิวซีเเลนด์ (โบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์) และบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด สหภาพโคโมรอส หมู่เกาะในทวีปแอฟริกา จึงพบว่า บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global) เป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) ที่มีเส้นทางการเงินรับโอน หรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forex ทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
นอกจากนี้ นายภาวุธ ยืนยันเองว่า เจ้าตัวเป็นเพียงผู้เทรด และได้เทรดทองคำกับบริษัท คิวอาร์เอสฯ เพียงรายเดียว เมื่อเทรดได้ จึงได้รับโอนเงินมาจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 18 ก.ค.67 จำนวน 28 ล้านบาท (รับโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง) รวมถึงบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด ยังมีความเกี่ยวข้องกับนายมานิตย์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB : Introducing broker) ที่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธ โดยเคยมีการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (ปารีส) ด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนา และที่สำคัญ นายมานิตย์ ยังมีความเกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินโยงกับบริษัท ALPFX ซึ่งเป็นบริษัทที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนที่บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ในวันที่ 18 ก.ค.67