ผบช.ก.เผยแจ้งข้อหาแล้ว 5 แก๊งโกงสอบท้องถิ่น- จ่อสรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช.พิจารณา

MGR Online - ผบช.ก. เผย 13 ผู้ต้องหาคดีทุจริตทยอยเข้าพบตำรวจแล้ว 5 ราย ด้าน "ธีรุตม์" พร้อมผู้ต้องหาอีก 7 ราย ขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหา เตรียมสรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช. พิจารณาไม่เกินวันพุธหน้า
วันนี้ (3 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นรวม 13 ราย ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่า ได้แจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปทั้งหมด 13 ราย โดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 5 ราย และมีผู้ขอเลื่อนทั้งหมด 8 ราย รวมถึง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ที่ขอเลื่อน โดยคาดว่าอดีตอธิบดีจะเดินทางมาภายในอาทิตย์นี้ ส่วนที่เหลืออีก 7 ราย น่าจะเป็นช่วงต้นอาทิตย์หน้า
สำหรับผู้ต้องหา 5 รายที่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแล้ว แบ่งเป็นบุคลากรจาก มศว. 1 ราย และข้าราชการที่พบตัวในบ้านวันนั้นอีก 4 ราย เมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวคือข้าราชการที่เจอในบ้านวันนั้นใช่หรือไม่ ผบช.ก. ระบุว่า ใช่
ส่วนกรณี นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่เดินทางมาให้การนั้น ถือว่าให้การเป็นประโยชน์หรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ระบุว่า นายเรืองเดชเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่มาแล้วในฐานะพยานรอบแรก และสำหรับการเดินทางมาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้ ก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิม รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวน ส่วนจะต้องเรียกตัวมาพบอีกหรือไม่ เบื้องต้นยังไม่มีความจำเป็น แต่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามีเจ้าพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้น จะต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณาว่าจะให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการต่ออย่างไร หรือจะให้ ป.ป.ช. ดำเนินการ โดยคาดว่าไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าจะสามารถส่งเรื่องได้ทั้งหมด
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ต้องหาอีก 7 รายที่ขอเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อน เนื่องจากให้เหตุผลว่าขอไปติดต่อทนายความ ซึ่งเป็นการขอเลื่อนเป็นครั้งแรก และจะต้องมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด 11 คน จะโดนข้อหาเดียวกันทั้งหมดหรือไม่นั้น จะมีทั้งข้อหาร่วมกันและผู้สนับสนุน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดต้องรอฟังจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของ ป.ป.ช. เมื่อรวบรวมคำให้การเรียบร้อยแล้ว จึงต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไปว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร