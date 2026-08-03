หนุ่มหัวร้อนท้าใส่เดี่ยว “จ่าจักร” ปมล็อกล้อรถ ย่องรับทราบ 5 ข้อหา ผกก.ยันจัดเต็มทุกข้อหา

วันนี้(3 ส.ค. 2569) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภัคพงศ์ พลมีศักดิ์ สวป.สภ.ไทรน้อย ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้ากรณี จ.ส.ต.บรรณภพ สังข์ไพโรจน์ หรือ “จ่าจักร จราจรไทรน้อย” เข้าปฏิบัติหน้าที่ล็อกล้อและออกใบสั่งรถยนต์ที่จอดบริเวณป้ายรถเมล์และเส้นขาว-แดง หน้าตลาดเอเชีย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ก่อนเกิดเหตุโต้เถียงกับเจ้าของรถ มีการด่าทอ ผลักอก กระชากแขนเสื้อ และพูดท้าทายว่า “ถอดเครื่องแบบมาต่อยกับกูไหม” จากนั้นคู่กรณีได้ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุ ก่อนย้อนกลับมาพร้อมเพื่อนเพื่อหาเรื่องเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ทำให้เหตุการณ์บานปลายจากคดีจราจรกลายเป็นคดีอาญา
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2569 เวลาประมาณ 08.50 น. จ.ส.ต.บรรณภพ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวร 60 จราจร พบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง ทะเบียน 5 ขฒ 8790 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณป้ายรถเมล์และเส้นขาว-แดง ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามจอด เจ้าหน้าที่จึงจอดรถฝั่งตรงข้ามและเฝ้าสังเกตการณ์ประมาณ 5 นาที แต่รถคันดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนย้าย จึงเดินข้ามถนนพร้อมเครื่องบังคับล้อเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อไปถึงพบว่า นายสมบัติ รุ่งโรจน์ (ทราบชื่อภายหลัง) นั่งอยู่ภายในรถ จ.ส.ต.บรรณภพ จึงแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการบังคับล้อ ช่วงแรกผู้ถูกกล่าวหาให้ความร่วมมือและไม่มีท่าทีโต้แย้ง แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังออกใบสั่ง ภรรยาของนายสมบัติเดินกลับมาที่รถ ทำให้นายสมบัติเริ่มตะโกนด่าทอ ก่อนดึงใบอนุญาตขับขี่ออกจากมือเจ้าหน้าที่ ผลักอก และท้าทายให้ชกต่อย โดยมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเข้าห้ามปราม
จากนั้น นายสมบัติได้ถอดเครื่องบังคับล้อออก ทั้งที่ยังมีลูกกุญแจเสียบคาอยู่ เนื่องจากก่อนหน้านี้รับทราบข้อกล่าวหาและไม่มีท่าทีขัดขวาง เมื่อถอดเครื่องบังคับล้อออกแล้ว ได้ขว้างเครื่องบังคับล้อพร้อมกุญแจรถของ จ.ส.ต.บรรณภพ ทิ้ง ก่อนขับรถออกจากจุดเกิดเหตุโดยไม่รับใบสั่ง
ต่อมาอีกประมาณ 30 นาที ขณะที่ จ.ส.ต.บรรณภพ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจรอยู่ในพื้นที่ นายสมบัติได้ย้อนกลับมาพร้อมชายอีก 1 คน ขี่รถจักรยานยนต์มาหาเรื่องเจ้าหน้าที่อีกครั้ง แต่มีประชาชนที่กำลังรับประทานอาหารบริเวณดังกล่าวเข้าห้ามปรามไว้ ก่อนทั้งสองจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวานนี้ (2 ส.ค. 2569) เวลาประมาณ 13.00 น. นายสมบัติได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สภ.ไทรน้อย เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้ง 5 ข้อหา ได้แก่ 1. ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน 2. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ 3. ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ กุญแจรถและเครื่องบังคับล้อ 4. ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน และ 5. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
จากการสอบสวน นายสมบัติให้การว่า ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จึงก่อเหตุและมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วน ก่อนส่งฟ้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี ส่วนคดีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ จ.ส.ต.บรรณภพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบทุกขั้นตอน พร้อมยืนยันว่าตนออกมาแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อปกป้องเกียรติของผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่ต้องการให้การใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกลายเป็นแบบอย่างของสังคม อีกทั้งต้องชื่นชม จ.ส.ต.บรรณภพ ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีตลอดเหตุการณ์ แม้จะถูกยั่วยุและใช้ความรุนแรง พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรม โดยไม่มีการละเว้น เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ด้าน จ.ส.ต.บรรณภพ หรือ “จ่าจักร” กล่าวว่า ภายหลังผู้ต้องหาเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ต้องหาเพียงเล็กน้อย โดยบอกให้ไปต่อสู้และชี้แจงข้อเท็จจริงกันในชั้นศาล พร้อมฝากถึงประชาชนว่า ขอให้ช่วยเคารพกฎหมายจราจร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน
ขณะที่ พ.ต.ท.ภัคพงศ์ พลมีศักดิ์ สวป.สภ.ไทรน้อย กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย ได้กำชับชัดเจนว่าคดีนี้ตำรวจดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา แม้ผู้ต้องหาจะมีพฤติกรรมใช้อารมณ์รุนแรง แต่การดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของอิทธิพลหรือการช่วยเหลือบุคคลใด ตำรวจจะดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหา เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคม