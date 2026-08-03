ผบ.ตร.สั่งฟันไม่เลี้ยง! ส่ง “ไตรรงค์” ลุยสอบตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ หลังเมีย "ป๋อง" แฉกลางรายการดังเป็นเอเย่นต์ยา

ตร.เอาจริง! “ผบ.ตร.” สั่งเร่งสอบปมเมียผู้ต้องหาคดีฆ่า 2 รัสเซีย แฉกลาง “โหนกระแส” ผัวเคยพาไปรับยาจากตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ “พล.ต.ท.ไตรรงค์” ลั่นสั่งยึดมือถือสแกนหาหลักฐานมัดตัว ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งวินัย-อาญา ยันไม่ปกป้องคนผิดแน่นอน
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช.และโฆษก ตร. เปิดเผยว่า กรณีที่ ภรรยาผู้ต้องหา(ป๋อง) คดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย เหตุเกิดเหตุเกิดในพื้นที่ ภ.จว.ชลบุรี นั้น ไปพูดในรายการโหนกระแส โดยกล่าวว่า ผตห.(ป๋อง)เคยพาไปรับยาเสพติด จากลูกพี่ ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ใน สภ.ห้วยใหญ่ บอกเดี๋ยวขายหมด จะซื้อทองให้เมียใส่ แต่ตำรวจชลบุรี ยืนยันหนักแน่นว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ไม่เกี่ยวข้องนั้น“
กรณีดังกล่าว พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ตนเร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อว่ามีมูลหรือไม่ หากพบว่ามีมูลให้เร่งใช้มาตราการทางกฏหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งวินัย และอาญา และให้ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รายงานผลให้ทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตนได้สั่งผู้บังคับบัญชาของตำรวจนาย ที่ถูกกล่าวหา ให้นำโทรศัพท์มือถือของตำรวจที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบโดยด่วน เพื่อหาพยานหลักฐาน หากปรากฏพยานหลักฐานปรากฏชัด ให้ดำเนินคดีตามกรอบกฏหมาย และหากพบนายตำรวจรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกัน ตนขอยืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะไม่ป้องตำรวจแบบอย่างเด็ดขาด ซึ่งหากผลปรากฏตามพยานหลักฐานคืบหน้าเป็นอย่างไรจะรายงานให้ ผบ.ตร.และพี่น้องประชาชนทราบต่อไป