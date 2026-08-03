ศาลแพ่งเลื่อนนัดคดีสภาผู้บริโภคฟ้อง โซเชียลเฟซบุ๊ก-ธนาคาร ไป 9 พ.ย.เหตุจำเลยขอขยายเวลาส่งคำให้การ

ศาลแพ่งเลื่อนนัดพร้อมคู่ความคดีสภาผู้บริโภคฟ้อง โซเชียลเฟซบุ๊ก-ธนาคาร ไป 9 พ.ย.นี้ เพราะจำเลยขอขยายเวลาส่งคำให้การ
วันนี้ (3 ส.ค.) ที่ศาลแพ่งนัดพร้อมคู่ความในคดีที่สภาผู้บริโภค และผู้เสียหายยื่นฟ้องเพื่อเอาผิดแพลตฟอร์มข้ามชาติและธนาคาร ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภค และกลุ่มธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินในฐานผิดสัญญาบริการ ผิดสัญญาฝากทรัพย์ และละเมิดสิทธิผู้บริโภค
น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาผู้บริโภค กล่าวว่า ในวันนี้ศาลได้นัดพร้อมคู่ความทั้งสองฝ่ายและได้มีการเลื่อนนัดเนื่องจากจำเลยบางกลุ่มขอขยายเวลาส่งคำให้การ และอุทธรณ์ว่าคดีนี้ไม่่ใช่คดีผู้บริโภค เมื่อเรามีจำเลยจำนวนมากทำให้พวกเขามีสิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ ทางสภาผู้บริโภคก็ต้องดำเนินการตามที่กระบวนการยุติธรรมมีคำสั่งออกมา แต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่ การฟ้องครั้งนี้ไม่ได้อยากเห็นแค่การเยียวยาผู้เสียหายกลุ่มแรก 10 คน แต่ต้องการให้กลุ่มบริษัทแพลตฟอร์มที่เป็นจำเลยปรับปรุงมาตรการในการป้องกันปัญหาให้กับผู้บริโภครายอื่นไม่ว่าจะเป็นการบล็อคโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือไลน์จะช่วยมีเทคโนโลยี AI เข้ามารับผิดชอบในการดูข้อความที่ชวนลงทุนกันอย่างไร หรือแอพลิเคชั่นอย่าง App store และ play store จะป้องกันแอพลิเคชั่นปลอมอย่างไร
น.ส.สารี กล่าวอีกว่่า ทั้งนี้ทางศาลได้แนะนำมาอีกว่า แนวทางของคดีแบบนี้ในต่างประเทศเป็นอย่างไร จึงขอให้ผู้ฟ้องคือสภาผู้บริโภคส่งข้อมูลเข้ามา โดยทางเราก็จะดำเนินการตามที่ศาลได้แนะนำมาอย่างแน่นอน และคดีนี้ฝ่ายจำเลยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ตนก็ไม่กังวลใจเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่
ด้านน.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า การฟ้องครั้งนี้ไม่ได้ยื่นฟ้องเพื่อหาชื่อเสียง แต่ทำเพื่อให้เกิดระบบการฟ้องกันสิทธิของผู้บริโภค ถ้าหากฝ่ายจำเลยมากันครบในวันนี้ก็จะตั้งคำถามไปว่าข้อความทางมือถือที่มาจากทางเฟซบุ๊คส่วนไหนน่าเชื่อถือบ้าง เพราะทุกวันนี้เปิดขึ้นมาเราไม่รู้เลยว่าส่วนไหนจริงส่วนไหนเท็จบ้าง ส่วนนี้เป็นความเสี่ยงของผู้บริโภค เราจะปล่อยไว้ไม่ได้ หลังจากนี้ตนยืนยันว่าจะต่อสู้เรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่มีถอยอย่างแน่นอน
น.ส.นันณภัชสรณ์ เตชะปํญญาพิพัฒน์ ทนายผู้รับผิดชอบคดี กล่าวว่า มีจำเลยบางส่วนเข้ามาขอเลื่อนคดี บางส่วนยังไม่ได้ยื่นคำให้การ และมีบางส่วนยังไม่มาตามนัดของศาลด้วย ทำให้ศาลต้องเลื่อนนัดไปวันที่ 9 พ.ย.นี้ และส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นคำให้การ ซึ่งศาลกำหนดให้ยื่นภายในวันที่ 19 ต.ค. 2569