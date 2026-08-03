รมว.ยธ. มอบ “คุมประพฤติ” เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงบุคคลอันตราย 5,000 ราย ตามกฎหมาย JSOC

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เรียก “ราชทัณฑ์-คุ้มครองสิทธิฯ-คุมประพฤติ” ยกระดับความปลอดภัย ปม “ผู้ต้องหาฆาตกรรมอำพราง 5 ศพ” ยืนยันเร่งเยียวยาโดยด่วน
วันนี้ (3 ส.ค.) เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีสังหาร 2 พี่น้องชาวรัสเซีย และพ่อแม่ลูกชาวไทย 3 ราย โดยมี พล.ต.ท.สายเพชร ศรีสังข์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะที่ปรึกษา ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ , นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นายวีรพันธ์ พวงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี , นายนำโชค สอนวงษา ผู้อำนวยการกองอำนวยการเฝ้าระวังความปลอดภัยของสังคม กรมคุมประพฤติ และ น.ส.วิยดา จั่นทอง ผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุม
พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยว่า จากการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับกุมดำเนินคดี นายฑณา หรือป๋อง เกิดทอง กับพวกรวม 4 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซีย ก่อนนำศพไปฝังอำพรางในพื้นที่ป่ามะพร้าว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อมาได้ขยายผลจนนำไปสู่การพบศพพ่อแม่ลูกชาวไทย 3 ราย ที่ถูกฝังอำพรางในบริเวณใกล้เคียง โดยที่ประชุมวันนี้ได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ทั้งในส่วนของผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย การเยียวยาครอบครัวผู้เสียหาย และการเฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษในคดีต่างๆ
โดยข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์พบว่า ผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายฑณา เกิดทอง และนายธงชัย ศรีนิล เป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัด และพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว และผู้ต้องขังดังกล่าวมิได้รับสิทธิประโยชน์ใดเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษ การพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และร่วมกันอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ รมว.ยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติ ดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการ JSOC (พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ) ประมาณ 5 พันคนทั่วประเทศ เพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม ให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
ภายหลังการประชุม “กัน จอมพลัง” ได้นำผู้เสียหายกรณีพ่อแม่ลูกชาวไทย เข้าพบ พล.ต.ท.รุทธพล โดยพล.ต.ท.รุทธพล ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเต็มที่ ขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเร่งดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตาม พ.ร.บ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559) โดยด่วนที่สุด