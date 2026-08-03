“กัน จอมพลัง” พาญาติเหยื่อ 3 ศพ-ลูกอดีตแฟนเก่านายป๋อง ร้อง ยธ. จี้ลงโทษประหารชีวิต

MGR Online - “กัน จอมพลัง” พร้อมญาติผู้เสียชีวิต 3 ศพ จ.ชลบุรี และ ลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋อง เข้ายื่น รมว.ยุติธรรม ขอทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดก่อคดีร้ายแรง
วันนี้ (3 ส.ค.) เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” พา ญาติของผู้เสียชีวิต 3 ศพ พ่อแม่และลูกสาว จากคดีนายฑณา หรือ “ป๋อง” เกิดทอง อายุ 43 ปี พร้อมพวกรวม 4 คน ได้แก่ นายธงชัย หรือ “ธง” ศรีนิล อายุ 39 ปี , นายอัษฎางค์ หรือ “บอล” และนายชัชนันท์ หรือ “ฟลุ๊ค” ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุอำพรางศพก่อนนำร่างไปฝังดิน ในพื้นที่ จ.ชลบุรี รวมทั้ง ลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋อง ซึ่งมารดาเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวด และรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีต
นายกัณฐัศว์ กล่าวว่า วันนี้พาผู้เสียหายเดินทางมาเข้าพบ รมว.ยุติธรรม เนื่องจากเห็นว่าแม้เหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเคยประสบจะผ่านมากว่า 17 ปีแล้ว แต่นายป๋องยังคงมีพฤติกรรมในลักษณะเดิม และสามารถก่อเหตุร้ายแรงได้อีก จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและทบทวนกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
นายกัณฐศว์ กล่าวต่อว่า ภายหลังนายป๋องเคยถูกจับกุมจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และล่าสุดถูกจับกุมพร้อมอาวุธปืนอีกครั้ง จึงตั้งข้อสังเกตว่า อาวุธปืนที่พบล่าสุดเป็นกระบอกเดียวกับที่เคยพบเห็นเมื่อหลายปีก่อนหรือไม่ และหากเป็นอาวุธกระบอกเดียวกัน ก็อยากทราบว่าเหตุใดอาวุธปืนดังกล่าวจึงยังอยู่ในครอบครองของนายป๋องได้ โดยในอดีตนายป๋องเคยมีอาวุธปืนลูกโม่ 1 กระบอก และวัตถุระเบิดชนิดระเบิดมือแบบสังหาร 2 ลูก รวมถึงชุดเครื่องแบบตำรวจตำรวจอยู่ภายในบ้านของนายป๋อง จึงเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงกระบวนการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำผิดที่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรง
นายกัณฐศว์ กล่าวอีกว่า สำหรับคดีฆาตกรรม 3 ศพ จ.ชลบุรี ถือเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายอย่างยิ่ง ซึ่งลูกสาวของครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่งเลิกงานจากร้านสะดวกซื้อและกลับมาถึงบ้าน ก่อนถูกสังหารพร้อมพ่อและแม่ จากนั้นผู้ก่อเหตุได้นำร่างทั้ง 3 ศพไปฝังดิน โดยใช้รถยนต์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตในการเคลื่อนย้ายร่าง ก่อนนำรถกลับมาจอดไว้ที่บ้านเพื่ออำพรางให้ดูเสมือนยังมีคนอาศัยอยู่ตามปกติ
“นอกจากนี้ นายป๋องยังนำโทรศัพท์มือถือของผู้เป็นพ่อซึ่งผู้เสียชีวิตไปเปิดใช้งาน ทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้าใจผิดว่า พี่เขยเป็นผู้ก่อเหตุ เนื่องจากเมื่อโทรศัพท์ไปจะมีผู้หญิงรับสาย หรือได้ยินเสียงโทรทัศน์เปิดอยู่ เหมือนการตบตาเจ้าหน้าที่ กระทั่งวันที่ตำรวจเข้าจับกุม และตรวจสอบโทรศัพท์ ก็ยังพบว่ามีผู้หญิงรับสาย ซึ่งมองว่าเป็นวิธีการอำพรางของผู้ก่อเหตุ”
นายกัณฐศว์ เผยว่า แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมนายป๋องและพวกได้แล้ว แต่ประเด็นสำคัญคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำ พร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจัง เนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมา ทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่ โดยนายป๋องเคยเข้าออกเรือนจำมาแล้วประมาณ 5-6 ครั้ง และจะรับสารภาพทันทีเมื่อถูกจับกุมเพื่อให้ได้รับการลดโทษ ทั้งที่มีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องสูญเสียชีวิต ซึ่งผู้เสียชีวิตไม่มีโอกาสกลับคืนมา ขณะที่ผู้ก่อเหตุกลับได้รับโอกาสอีกครั้ง จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งยังมีผู้ให้ข้อมูลว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำอาจเจ็บปวดยิ่งกว่าการเสียชีวิต
นายกัณฐศว์ ยังกล่าวว่า จากการสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เคยอยู่ในเรือนจำร่วมกับนายป๋อง ได้รับข้อมูลว่านายป๋องไม่ได้มีพฤติกรรมที่ดีแม้อยู่ภายในเรือนจำ จึงเห็นว่าบุคคลลักษณะนี้ไม่เพียงสร้างความหวาดกลัวให้กับสังคมภายนอก แต่ยังสร้างความกังวลต่อผู้ที่อยู่ภายในเรือนจำเช่นกัน และเห็นว่าควรมีการบังคับใช้โทษอย่างจริงจัง
“พร้อมกันนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณในการดูแลผู้ต้องขังของภาครัฐ โดยเห็นว่าหากนายป๋องต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลานาน รัฐยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแล จึงเรียกร้องให้มีการบังคับใช้โทษอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงได้รับการปล่อยตัวโดยง่าย”
ด้านลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋อง เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 17 ปีก่อน ขณะนั้นตนเองอายุเพียง 15 ปี โดยวันแรกที่พบกัน นายป๋องใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะและผลักตนติดกำแพง ก่อนที่มารดาจะเข้าห้าม ซึ่งตนเห็นว่าภายในบ้านมีชุดตำรวจแขวนอยู่ พบอาวุธปืน ระเบิด 2 ลูก และมีดสปาร์ต้าอยู่ใต้โซฟา ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก
ผู้เสียหาย เล่าว่า นายป๋องเคยบังคับให้มารดาของตนไปส่งยาเสพติด เมื่อมารดาไม่ยินยอมและขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ นายป๋องพร้อมพวกได้ร่วมกันทำร้ายร่างกาย ก่อนพาไปบริเวณเขาชีจรรย์ อ.บางละมุง ใช้อาวุธมีดปาดคอและใช้ไม้ตีทำร้ายร่างกาย โดยช่วงเกิดเหตุ ประมาณตี 5 เกือบเช้าแล้ว ระหว่างซ้อนรถจักรยานยนต์อัด 3 คน มารดาของตนนั่งอยู่ตรงกลาง กำลังพาไปที่ขุดหลุมเตรียมฝัง มารดาของตนได้ทิ้งตัวจนรถ จยย. ล้มและมีชาวบ้านออกมาดู ทำให้สามารถหลบหนีออกมาได้
ผู้เสียหาย กล่าวเสริมว่า ภายหลังเมื่อพาไปรักษาที่โรงพยาบาล นายป๋องยังข่มขู่ว่าจะฆ่ายกครอบครัว ทำให้ไม่กล้าแจ้งความ และต้องย้ายหนีไปอาศัยอยู่ใน อ.บ้านบึง แต่ยังคงถูกโทรศัพท์ข่มขู่เป็นระยะ จนกระทั่งทราบภายหลังว่านายป๋องถูกจับกุม อย่างไรก็ตาม ขณะเกิดเหตุช่วงคบกับนายป๋อง มารดาของตนกำลังตั้งครรภ์ลูกแฝด 3 โดยนายป๋องไม่ทราบเรื่อง ปัจจุบันลูกแฝดยังมีชีวิต แต่เสียชีวิต 1 คน รวมทั้ง ยังเป็นห่วงความปลอดภัยของยาย และต้องการให้นายป๋องได้รับโทษประหารชีวิต เพราะเชื่อว่ายังมีเครือข่ายหรือพรรคพวกหลงเหลืออยู่ เนื่องจากในอดีตนายป๋องมีอิทธิพลจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างถึงบุคคลแต่งกายคล้ายตำรวจหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อ 17 ปีก่อน นายกัณฐศว์ ระบุว่า นายป๋องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดี ทั้งการใช้บัตรเจ้าหน้าที่ ชุดเครื่องแบบ การผ่านด่านตรวจ รวมถึงการปลอมตัวเป็นตำรวจและการพูดจาที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อถือ แต่จะไม่พาดพิงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปัจจุบัน
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ศพ (พ่อแม่ลูก) ระบุว่า เมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋อง ก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายเช่นนี้ พร้อมเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก หากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมาย พร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวา เพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัว จะไม่กลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีก และมองว่าไม่เห็นแนวโน้มที่บุคคลดังกล่าวจะสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้