ศาลยุติธรรม ตั้งศูนย์ข่าวกรองสำนักงานศาลยุติธรรม ป้องกันการก่อเหตุร้าย ละเมิดอำนาจศาลในพื้นที่

ศาลยุติธรรมปฏิรูปมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ ตั้งศูนย์ข่าวกรองสำนักงานศาลยุติธรรม ให้ตำรวจศาล หาข่าวป้องกันการก่อเหตุร้าย-ก่อความไม่สงบ หรือ ละเมิดอำนาจศาล
วันนี้ (3 ส.ค. 2569) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าในยุคที่เทคโนโลยีและบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนจำต้องยกระดับขึ้นอีกขั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้เปิดตัว “ศูนย์ข่าวกรองสำนักงานศาลยุติธรรม”(Court Intelligence Center) หรือ CIC ขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้ปฏิบัติการ “หน่วยวิหคสายฟ้า”
โดยมีนายเกรียงไกร วัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2569–2572 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติ โดยการนำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการรับมือภัยคุกคามสารสนเทศ เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมมีระบบข่าวกรองที่ชัดเจน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานความมั่นคงที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ โดยเปลี่ยนผ่านบทบาทของเจ้าพนักงานตำรวจศาลจากการตั้งรับไปสู่การปฏิบัติการเชิงรุก ภายใต้การทำงานสำคัญคือการรู้ก่อนเพื่อป้องกัน สกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุร้าย การก่อความไม่สงบ หรือการละเมิดอำนาจศาลเกิดขึ้นภายในพื้นที่ศาลอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานของศูนย์ CIC มุ่งเน้นการคุ้มครองประชาชนและผู้มาติดต่อราชการศาลให้ได้รับความมั่นใจในความปลอดภัยรอบด้าน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ให้เจ้าพนักงานตำรวจศาลทำหน้าที่เร่งรัดสืบสวนหาข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างแม่นยำ เพื่อวางมาตรการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้น ประชาชนทุกคนที่เดินทางมาพึ่งพิงกระบวนการยุติธรรมจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จริงของศาลอย่างเข้มงวดและเท่าเทียม
ขณะเดียวกัน ศูนย์ CIC ยังให้ความสำคัญกับการปกป้องประชาชน บนโลกออนไลน์ควบคู่กันโดยผนึกกำลังร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม วางระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ขั้นสูง เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันฐานข้อมูลคดีและระบบสารสนเทศ ไม่ให้ถูกลักลอบเข้าถึงถูกแทรกแซง หรือโจรกรรมข้อมูลสำคัญของประชาชน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายความมั่นคงระดับประเทศ และกลุ่มงานโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ในการเฝ้าระวังสกัดกั้น และตอบโต้กระแสข่าวปลอมรวมถึงการบิดเบือนข้อมูลเชิงรุกอย่างทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ตกเป็นเหยื่อของการสร้างความสับสนในสังคม ปฏิบัติการทั้งหมดของศูนย์ข่าวกรองสำนักงานศาลยุติธรรม หรือ CIC จึงเป็นการนำเทคโนโลยีและระบบข่าวกรองมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นปราการปกป้องประชาชนทั้งในพื้นที่จริงและโลกดิจิทัล ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของศาลยุติธรรมในการยึดถือความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ และความเป็นธรรมของประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง