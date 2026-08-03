รวบคาวัด! หนุ่มตกงานรับติดยา ย่องใช้ด้ามไม้กวาดพันเทปแหย่ตู้บริจาค สุดท้ายถูกคนงานและพระช่วยกันจับส่งตำรวจ

วันนี้ (2 ส.ค.69) เวลา 18.00 น. ที่ สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุชิต อามาตย์สมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.บางศรีเมือง และ พ.ต.ท.พุฒิเมธ บุญโต สวป.สภ.บางศรีเมือง ควบคุมตัวนายบรรจง ศิริสุวรรณ อายุ 41 ปี ชาวจังหวัดเลย มาดำเนินคดี หลังพยายามก่อเหตุลักเงินจากตู้บริจาคภายในโบสถ์ วัดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพระลูกวัดว่า มีชายต้องสงสัยพยายามก่อเหตุลักเงินตู้บริจาคภายในโบสถ์ จึงรีบรุดเข้าตรวจสอบ ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พระสุรินทร์ อายุ 67 ปี พระลูกวัด เปิดเผยว่า ช่วงเกิดเหตุคนงานของวัดเห็นชายต้องสงสัยเดินเข้าไปภายในโบสถ์และพยายามงัดตู้บริจาค จึงโทรศัพท์แจ้งอาตมา เมื่อทราบเรื่องจึงรีบเดินทางไปพร้อมพระลูกวัดอีก 2 รูป โดยคนงานพาไปติดตามตัวบริเวณปากซอย 1 ก่อนพบผู้ต้องหาและช่วยกันควบคุมตัวกลับมายังวัด จากนั้นจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ให้เข้ามาตรวจสอบ
จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องหาไม่ได้เพิ่งเข้ามาครั้งแรก โดยคนงานให้ข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวแอบเข้ามาที่วัดแทบทุกสัปดาห์ อาตมาจึงสอบถามถึงสาเหตุที่ก่อเหตุ ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่มีงานทำ หางานไม่ได้ และยอมรับว่าติดยาเสพติด
พระสุรินทร์ยังฝากถึงผู้ที่หลงผิดว่า หากยังสามารถกลับตัวกลับใจได้ก็ขอให้กลับมาเป็นคนดี เพราะปัญหาสังคมในปัจจุบันมีอยู่มาก อยากให้ทุกคนคิดดี พูดดี ทำดี พร้อมขอให้ญาติโยมช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือคนร้ายในลักษณะนี้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของวัดทันที
ด้านนายสมศักดิ์ ศรีดอนเมือง อายุ 45 ปี คนงานของวัด กล่าวว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ขณะกำลังนั่งสมาธิอยู่ ได้ยินเสียงคนดึงไม้กวาดดัง “แก๊ก” จึงจำได้ทันทีว่าน่าจะเป็นคนร้ายรายเดิม เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุจะใช้ด้ามไม้กวาดพันเทปแล้วแหย่ลงไปในช่องตู้บริจาคเพื่อดึงธนบัตรขึ้นมา
ขณะนั้นตนรู้สึกทั้งกล้าและกลัว เพราะอยู่กันเพียงสองต่อสอง เกรงว่าคนร้ายอาจมีอาวุธ จึงรีบโทรศัพท์แจ้งหลวงพ่อให้มาช่วยตรวจสอบ ซึ่งผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเข้ามาก่อเหตุในลักษณะนี้หลายครั้งแล้ว กระทั่งครั้งนี้สามารถติดตามจับกุมตัวไว้ได้ โดยหลวงพี่ยังพูดกับผู้ต้องหาว่า “ องคุลีมาลยังกลับใจได้ ทำไมคนถึงไม่ยอมกลับใจ”
นายบรรจง ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า วันนี้เดินทางเข้ามาที่วัดเฉลิมพระเกียรติ แต่ยังไม่ทันได้ลงมือก่อเหตุ คนในวัดก็จำตนได้ว่าเคยเข้ามาขโมยเงินตู้บริจาคมาก่อน จึงถูกควบคุมตัวไว้ โดยยืนยันว่าวันนี้ยังไม่ได้ทรัพย์สินแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหายอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาก่อเหตุที่วัดแห่งนี้หลายครั้ง ได้เงินครั้งละประมาณ 200-300 บาท โดยใช้ด้ามไม้กวาดพันเทปแล้วแหย่ลงไปในตู้บริจาค ไม่ได้งัดตู้แต่อย่างใด หากมีธนบัตรคาอยู่บริเวณช่องหยอดก็จะดึงออกมา สาเหตุที่ทำเพราะไม่มีงานทำ ติดยาเสพติดมานาน และนำเงินไปใช้จ่ายภายในครอบครัว เนื่องจากอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องหา พบผลเป็นบวก จึงเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา เสพยาเสพติด และ พยายามลักทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัตินายบรรจงพบว่าเคยถูกจับดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดมากกว่า 10 ครั้ง