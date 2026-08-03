เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยฉิมพลี 10 เผาวอด 2 หลัง

เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยฉิมพลี 10 ย่านตลิ่งชัน เผาบ้านไม้ 2 ชั้น เสียหายจำนวน 2 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วันที่ 2 ส.ค.69 เมื่อเวลา 23.20 น ร.ต.อ.บัญญัติ ชนะสิทธิ์ รอง สว. (สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยฉิมพลี 10 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมประสานรถดับเพลิง จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จากสถานีดับเพลิงตลิ่งชัน สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุ เป็นลักษณะเป็นซอยแคบ ทำให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุได้ เพลิงลุกไหม้ บ้านไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง แสงเพลิง เต็มพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันใช้น้ำทำการดับ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เพลิงสงบ
จากการตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้น ห้ามไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ)เข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป