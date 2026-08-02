รวบแก๊งผิวสี เปิดโปงกลโกง "Black Money Scam" อ้างเปลี่ยนกระดาษเป็นดอลลาร์ 200 ล้าน

รวบแก๊งต่างชาติผิวสี เปิดโปงกลโกงระดับโลก “Black Money Scam” อ้างเปลี่ยนกระดาษเป็นเงินดอลลาร์ มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการ “หลอกซ้อนลวง” จับกุมขบวนการนักต้มตุ๋นชาวไลบีเรีย หลังพยายามใช้กลโกงระดับโลก Black Money Scam หลอกลงทุน อ้างสามารถเปลี่ยนกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์สหรัฐของจริง มูลค่ากว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 200 ล้านบาท แต่กลับเลือกเหยื่อผิดคน เพราะผู้ที่ถูกชักชวนคือ ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ปลอมตัวเข้าไปสืบสวนภายในงานแสดงรถหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
วันนี้ (2 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (1 ส.ค.) เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นำกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศอ.ปส.บช.น.) เข้าปฏิบัติการ จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ได้แก่ 1.นายเรมี่ อายุ 35 ปี สัญชาติไลบีเรีย แจ้งข้อหา "ร่วมกันเป็นอั้งยี่" 2.นายเดวิด อายุ 40 ปี สัญชาติไลบีเรีย แจ้งข้อหา "ร่วมกันเป็นอั้งยี่ และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" 3.หญิงชาวแคเมอรูน อายุ 35 ปี แจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" 4.หญิงชาวแคเมอรูน อายุ 21 ปี แจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด"
พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ธนบัตรลักษณะคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐ ธนบัตรเคลือบสารหรือ "เงินดำ" กระดาษตัดขนาดเท่าธนบัตรกว่า 60,000 แผ่น น้ำยาที่ใช้ในการหลอกลวง อุปกรณ์แปลงสภาพธนบัตร และโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการก่อเหตุและคลิปสาธิตการหลอกลวงจำนวนมาก
คดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น. ขยายผลสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในย่านซอยนานา กระทั่งพบผู้ต้องสงสัยเดินทางไปร่วมงานแสดงรถหรู เจ้าหน้าที่จึงปลอมตัวเป็นนักธุรกิจผู้สนใจซื้อรถยนต์หรู ก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาตีสนิทและเสนอว่าจะช่วยหาเงินทุนให้ซื้อรถ
ผู้ต้องหาอ้างว่ามีเงินสดจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ถูกเคลือบสารและติดอยู่ที่ด่านศุลกากร จึงชักชวนให้ร่วมลงทุน 150,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเงินออกมา พร้อมเสนอผลตอบแทนถึง 40% และนัดสาธิตการเปลี่ยนกระดาษเปล่าให้กลายเป็นธนบัตรดอลลาร์ของจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยไม่รู้ว่ากำลังพูดคุยกับตำรวจอำพราง
เมื่อถึงวันนัดหมาย คนร้ายนำกระดาษที่เตรียมไว้และใช้น้ำยาทาลงบนกระดาษ ก่อนอ้างว่าสามารถเปลี่ยนเป็นธนบัตรดอลลาร์ของจริงได้
จากการตรวจสอบพบว่า วิธีการดังกล่าวเป็นเพียง กลลวงทางเคมีและมายากล โดยคนร้ายใช้ธนบัตรจริงที่ถูกเคลือบสารปิดบังไว้ เมื่อนำน้ำยามาเช็ดจะทำให้สารเคลือบหลุดออก จนดูเหมือนกระดาษธรรมดากลายเป็นธนบัตรจริง ทั้งที่แท้จริงไม่มีการสร้างเงินขึ้นมาแต่อย่างใด
หลังการสาธิตสิ้นสุด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายทันที พร้อมขยายผลเข้าตรวจค้นห้องพักย่านลาซาลและหัวหมาก พบกระดาษตัดขนาดเท่าธนบัตรกว่า 60,000 แผ่น ซึ่งเตรียมไว้ใช้หลอกเหยื่อ รวมถึงธนบัตรปลอม อุปกรณ์ และจับกุมชาวต่างชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเพิ่มอีก 2 ราย
พล.ต.ต.ธีรเดช เปิดเผยว่า กลลวง Black Money Scam เป็นรูปแบบการหลอกลวงที่ใช้กันทั่วโลกมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีร่วมกับการเล่นกล เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่าสามารถเปลี่ยนกระดาษเปล่าหรือ "เงินดำ" ให้กลายเป็นธนบัตรจริงได้
เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ คนร้ายจะอ้างว่าต้องใช้น้ำยาพิเศษหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนหลอกเอาเงินลงทุน แล้วหลบหนีตัดการติดต่อทันที ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโปงขั้นตอนการก่อเหตุทั้งหมดให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าว
จากการสอบสวนนายเรมี่ ผู้ต้องหารายแรก ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าไม่ทราบรายละเอียดของการกระทำและจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไป ส่วนนายเดวิด ให้การรับสารภาพว่า ตั้งใจหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่ากลุ่มของตนมีเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 200 ล้านบาท ที่สามารถเปลี่ยนจากกระดาษเปล่าให้เป็นเงินจริงได้ เพื่อให้เหยื่อยอมมอบเงินลงทุน เมื่อได้รับเงินแล้วจะตัดการติดต่อและแบ่งเงินกันคนละครึ่ง อีกทั้งยังยอมรับว่า ก่อนก่อเหตุได้ว่าจ้างร้านพิมพ์เอกสารให้ตัดกระดาษเปล่าจำนวนมากให้มีขนาดเท่าธนบัตร เพื่อใช้ในการหลอกลวงครั้งนี้