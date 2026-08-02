มทร.อีสาน จัด Retreat 2569 "เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน" ระดมสมองจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับที่ 5 มุ่งสู่ "Future University"

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย บรรยายพิเศษ "Future Foresight กับอนาคตการศึกษาไทย" ชี้ทิศทางอุดมศึกษาไทยรับโลกอนาคต
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดโครงการ Retreat มทร.อีสาน 2569 : "เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน" ภายใต้แนวคิด RMUTI Foresight 2027–2032 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรกว่า 200 คน ร่วมระดมความคิดเห็นจัดทำ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2571-2575) เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็น "Future University" ที่พร้อมผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนองค์ความรู้ นวัตกรรม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การจัดโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 5 จะเป็นกรอบสำคัญในการกำหนดทิศทางการผลิตกำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในทศวรรษต่อไป
พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
นายฉัตรชัย กล่าวว่า "การจัดทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการวางแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปีข้างหน้า แต่เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 5 จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมในการพัฒนา มทร.อีสาน ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ที่สามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ และยกระดับศักยภาพของภูมิภาคอีสานสู่อนาคตอย่างยั่งยืน"
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร กล่าวว่า การจัด Retreat ครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565–2569) พร้อมเปิดพื้นที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันระดมความคิดเห็นและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2571–2575) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในอนาคต
ไฮไลต์สำคัญของการประชุม คือ การบรรยายพิเศษหัวข้อ "Future Foresight กับอนาคตการศึกษาไทย" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกเกี่ยวกับทิศทางการอุดมศึกษาไทยในบริบทโลกอนาคต พร้อมชี้ให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเตรียมกำลังคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยแนวคิด "Future Foresight" มุ่งเน้นการมองอนาคตอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และการออกแบบยุทธศาสตร์เชิงรุก ซึ่งข้อเสนอแนะจากการบรรยายครั้งนี้จะถูกนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับใหม่
ภายหลังการนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ฉบับที่ 5 ที่ประชุมได้เปิดเวทีวิพากษ์และรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร ก่อนแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรองอธิการบดีที่กำกับดูแลแต่ละประเด็นเป็นประธานกลุ่ม
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อกำหนดทิศทาง RMUTI New S-Curve ผ่านการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ใน 14 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Future Industries) ได้แก่ ระบบราง (Rail) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การบิน (Aviation) โลจิสติกส์ (Logistics) ระบบอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Economy) การท่องเที่ยว (Tourism) เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) เมืองอัจฉริยะและความยั่งยืน (Smart City & Sustainability) การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Technology) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศและความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
การประชุมปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฉบับที่ 5 และการสรุปข้อเสนอแนะสำคัญ (Key Takeaways) โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานปิดการประชุม
การจัดโครงการ Retreat มทร.อีสาน 2569 ครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงเวทีจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมออกแบบอนาคตการอุดมศึกษาไทย ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่การเป็น "Future University" ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างกำลังคนแห่งอนาคต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน