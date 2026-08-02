ชาวบ้านผวาชายคลั่งถอดเสื้อควงมีด ตรรัดมกำลังล้อมจับ

เมื่อเวลา 10.30 น.น. วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ดร ปรัชญา สอนศิริ ทีมงานธนกฤตจิตอาสา , นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , ปลัดจังหวัดปทุมธานี,เจ้าหน้าที่ พม. จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. เมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สนธิกันกำลังเข้าควบคุมชายคลั่งถอดเสื้อควงมีด ถอดเสื้อ ควงมีด ขับรถเดินวนไปมารอบหมู่บ้านส่งผลทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว โดยทาง นายฉัตรชัย อุ้มญาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง ส่งคลิปภาพพฤติกรรมของชายคลั่งถอดเสื้อพบมีดดังกล่าวและ แจ้งขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือในการควบคุมตัวไปรักษา เนื่องจากพบว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว เหตุการณ์เกิดขึ้นภายใน หมู่บ้านทรัพย์กานดา หมู่3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวคือ นายพิชิต กระแสโสม อายุ 29 ปี พักอาศัยอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าว บ้านเลขที่ 59/137 และเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง ได้มีการเจรจาพูดคุยกับทางผู้ปกครอง ซึ่งพบว่าชายคนดังกล่าวนอนหลับอยู่ภายในบ้านจากนั้นจึงใช้วิธีการพูดคุยอย่างประนีประนอม ในลักษณะเกลี้ยกล่อมจึงทำให้การควบคุมเป็นไปด้วยความ สงบ เรียบร้อย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารส่งตัวทรายคนดังกล่าวเพื่อรักษาตัวต่อ ไปยังโรงพยาบาลศรีธัญญา
นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบอาการ ของผู้ป่วย อยู่ในสภาวะต้องควบคุมเพื่อให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในช่วงระยะระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน ก่อน จากนั้นจะดำเนินการให้กลับบ้านและเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนโดยจะมีเจ้าหน้าที่อสมเดินเดินทางเข้ามาดูแลตามระยะช่วงเวลา ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาอาการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสงบทางด้านอารมณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอให้ทางครอบครัวช่วยกันดูแลเรื่องการจ่ายยาเพื่อควบคุมอารมณ์ของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะการขาดยา จนจะทำให้เกิดความคุ้มคลั่งในลักษณะดังกล่าวตามที่ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือเพราะเนื่องจากคนรอบข้างจะเกิดความระแวงจากพฤติกรรมที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ อย่างไรก็ตามหากพบเห็นพฤติกรรมของผู้ป่วยในลักษณะของบุคคลที่ป่วยเป็นจิตเวชควรแจ้งขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดำเนินการเข้ามาดูแลเบื้องต้นอย่าปล่อยให้เกิดอาการเยอะ จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ก็จะทำให้เกิดอันตรายกับบุคคลรอบข้าง
ดร ปรัชญา สอนศิริ ทีมงานธนกฤตจิตอาสา กล่าวเปิดเผยว่า ได้มีผู้ร้องเรียน จากนายฉัตรชัย อุ้มญาติ ผู้ใหญ่หมู่ 3 ตำบล บ้านฉางหมู่บ้าน ทรัพย์กานดาปทุม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ร้องรียนขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ขอความช่วยเหลือพรรคกล้าธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์ร้องเรียน พรรคกล้าธรรม ดร.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ และได้มอบหมายให้หัวหน้าคณะทำงาน ดร ปรัชญา สอนศิริ ลงพื้นที่ประสานช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นที่ได้คุยกับผู้ปกครอง ของ นาย พิชิต ทราบว่ามีอาการเพ้อพูดคนเดียวเดินวนเวียนในหมู่บ้านทรัพย์กานดา และบางครั้งเข้าไปหยิบมีดที่ชาวบ้านกำลังตัดหญ้า เดินควงในหมู่บ้าน และเดินไปที่ร้านค้า บางครั้งเซ็นบุหรี่และแม่ค้าไม่ให้ มีการข่มขู่ ทำให้ชาวบ้านอยู่ด้วยความหวาดระแวง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับบุตรหลานที่พักอาศัยอยู่ภายในในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จากนั้น จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พม.จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. เมืองปทุมปทุมธานี เพื่อ เพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่บ้านเป้าหมายหลังดังกล่าว ในการควบคุมตัวชายคนดังกล่าว ไปบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยจิตเวชต่อไป