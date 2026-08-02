"บังซัน"มือกราดยิงวัดบึงทองหลางเป่าหัวตัวเองหนีผิดคาแฟลตย่านคู้บอน

MGR Online - ผบช.น.เผยมือกราดยิงวัดบึงทองหลาง ยิงตัวตายหนีผิดคาแฟลตย่านคู้บอน หลังหน่วยอินทราชกว่า 100 นาย ปิดล้อมกดดัน
วันนี้ (2 ส.ค.) เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วยหน่วยอินทราชอาวุธครบมือ กว่า 100 นาย เข้าปิดล้อมแฟลตเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง ย่านคู้บอน หลังทราบว่า นายนพรัตน์ หรือ บังซัน (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี มือปืนก่อเหตุยิงคนเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย ภายในวัดบึงทองหลาง ได้หลบหนีมาซ่อนตัวพร้อมแฟนสาวอยู่ภายในห้องพักชั้น 2 ตึก 23
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ บังซัน ยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผล ระหว่างนั้นก็ได้มีเสียงอาวุธปืนดังขึ้น 2 นัด จากนั้นหน่วยอินทราช จึงบุกเข้าภายในห้องพักช่วยแฟนสาวของบังซันออกมาได้ โดยภายในห้องพบร่าง บังซันนอนหายใจรวยริน มีบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะ อาการสาหัสก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราในเวลาต่อมา
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า หลังนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนยิงที่วัดบึงทองหลาง ชุดสืบสวนได้แกะรอยจนทราบว่าหลบหนีมาซ่อนตัวในห้องพักที่เช่าอยู่กับแฟนสาว ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดล้อมอยู่นั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัด จึงบุกเข้าไปภายในห้องและช่วยแฟนสาวของนายบังซันออกมา ส่วนตัวนายบังซันพบใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองและยังพบชีพจรอยู่ จึงนำส่งโรงพยาบาล จากการตรวจสอบคาดว่า นายบังซันใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด สำหรับชนวนเหตุสลดในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งและโกรธแค้นส่วนตัว โดยแฟนสาวของผู้ต้องหาเป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่วัด เมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้น ทำให้เกิดการโต้เถียงและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ประกอบกับ บังซัน มีความแค้นสะสมทั้งต่อผู้เสียชีวิต จึงได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัด ก่อนจะหนีมาจบชีวิตตัวเองในที่สุด