เปิดเเฟ้มลับ "บังแจ๊ค" ปากีสายดาร์ก ร่วมก๊วนยาไซซะนะ

ปัจจุบันชะตากรรมของ "บังแจ๊ค" อินฟลูฯ สายดาร์ก จอมแฉ ยังไม่มีใครรู้แน่ชัด หลังมีข่าวว่าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (Immigration and Customs Enforcement - ICE) ควบคุมตัว แต่อดีตของบังแจ๊ค เป็นอะไรที่น่าศึกษาถึงชีวิตที่โลดโผน ก่อนพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นอินฟลูฯ มีผู้ติดตามถึง 1.5 ล้านคน
ข้อมูลประวัติบังแจ๊ค หรือ นายราชา ซุลคัรนัยน์ ไฮเดอร์ ปัจจุบัน อายุ 39 ปี เป็นคนสัญชาติปากีสถาน เกิดที่สหรัฐอเมริกา เข้ามาอาศัยและทำงานในประเทศไทยเมื่อปี 2554 โดยทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และเป็นที่รู้จักในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงพัวพันกับบุคคลสำคัญ เกี่ยวข้องกับคดีสำคัญหลายกรณี
โดยบังแจ๊ค เคยเกี่ยวข้องกับแก๊งรถซิ่งเครือข่ายยาเสพติด "ไซซะนะ" คดีหลอกขายของกับ "กานต์ วิภากร" ภรรยาร๊อกเกอร์ชื่อดัง เสก โลโซ และถูกกล่าวถึงในข่าวคดีแตงโม นิดา บังแจ๊คมีข้อพิพาทและข้อกล่าวหาหลายกรณี เช่นคดีโกงค่าโทรศัพท์ ข่มขู่แฉคลิปคนดัง และถูกผลักดันออกนอกประเทศในปี 2559 เนื่องจากเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดำ หรือ แบล๊กลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยเป็นเวลา 10 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ความเกี่ยวข้องกับคดีแตงโม นิดา ได้รับโทรศัพท์มือถือของแตงโมจากมารดา เพื่อนำไปกู้ข้อมูลที่สหรัฐอเมริกา อ้างว่าพบหลักฐานสำคัญจำนวนมาก และมีการส่งข้อมูลบางส่วนมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ
มีรายงานว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์เป็นเงินสดและโทรศัพท์ไอโฟน 13 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ยังมีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลฯ และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของแตงโมอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้มีการโพสต์คลิปพูดและวิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคคลในทางเสียหายอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบหมายจับทางคดีนายราชา ซุลคัรนัยน์ ไฮเดอร์ หรือ บังแจ๊ค พบว่ามีข้อมูลหมายจับจำนวน 2 หมาย ประกอบด้วย หมายจับที่ จ.574/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยี1 หรือ ตำรวจไซเบอร์ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลที่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และหมายจับที่ จ.836/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยศาลอาญามีนบุรี ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี ขอให้ สน.มีนบุรี ตามจับกุมตัวนายราชา ซุลคัรนัยน์ ไฮเดอร์ อายุความ 10 ปี นับแต่วัยที่ 21 พฤษภาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย บังแจ็ค เกิดปี 2530 เชื้อชาติปากีสถาน เอกสารระบุเป็น "บุคคลต้องห้าม"