ราชทัณฑ์แจง “ป๋อง” ติดคุกเต็มอัตรา ไม่ได้ลดโทษ ใช้กฎหมาย JSOC เฝ้าระวังเป็นบุคคลอันตราย

MGR Online - ราชทัณฑ์ เผย “ป๋อง” ติดคุกไม่ได้รับวันลดโทษ พิจารณาใช้กฎหมาย JSOC บุคคลอันตราย ส่วน “ธง” ความผิดคดียาเสพติด พ้นโทษปกติจากเรือนจำ ไม่เข้าข่ายเกณฑ์ต้องเฝ้าระวัง
ตามที่สื่อมวลชนและสังคมมีการตั้งคำถาม เกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์และการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคม จนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นั้น
วันนี้ (1 ส.ค.) กรมราชทัณฑ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ และขอเรียนว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัด และพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
โดย นายฑณา หรือป๋อง เกิดทอง ได้รับการย้ายตัวจากเรือนจำพิเศษพัทยา มายังเรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 ในคดีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ กำหนดโทษจำคุก 7 ปี 7 เดือน 25 วัน และพ้นโทษ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.69 ตลอดระยะเวลาการรับโทษผู้ต้องขังดังกล่าวมิได้รับสิทธิประโยชน์ใดเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษ การพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่อย่างใด เป็นการพ้นโทษเมื่อครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาล
ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดโทษ กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานปกครองจังหวัด และผู้แทนสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล ร่วมกันพิจารณาเสนอใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ (JSOC) ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ตามมาตรา 16 เสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการจังหวัดยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ ตามมาตรา 24 ต่อมา ศาลจังหวัดระยองได้ไต่สวนคำร้อง เมื่อวันที่ 13 ม.ค.69 และมีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ เป็นเวลา 2 ปี (ห้ามทำกิจกรรมเสี่ยง , รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน และเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามที่พนักงานคุมประพฤติกำหนด) ก่อนที่ผู้พ้นโทษจะขอโอนย้ายไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เพื่อพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะ ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ส่วน นายธงชัย ศรีนิล เป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ได้รับการควบคุมตัวและปล่อยตัวพ้นโทษปกติจากเรือนจำพิเศษพัทยา เมื่อวันที่ 3 ก.ย.68 ไม่ได้อยู่ในข่าย พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ (JSOC)
กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า มิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งก่อนปล่อยตัว ได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขัง การประเมินความเสี่ยง การเสนอให้ศาลใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ และการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ดำเนินการติดตาม ควบคุม และกำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด และพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุด