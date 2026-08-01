ป.แจ้งข้อหาเพิ่ม 3 ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่น-เผย"เรืองเดช"ให้การเป็นประโยชน์

MGR Online - กองปราบแจ้งข้อหาเพิ่ม 3 ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่น - เผย"เรืองเดช" ผอ.มศว ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ ด้านประธาน ป.ป.ช.เตรียมบุกเรือนจำสอบ "ผอ.พิชิต"ด้วยตัวเอง
วันนี้ ( 1 ส.ค.) พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่า เมื่อวานที่ผ่านมา (31 ก.ค.) นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันแก้ไขข้อสอบรวม 4 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้ว ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาสั่งการให้พนักงานสอบสวนเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาอีก 3 ราย ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบมาตรา 157 ได้แก่ นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ “วิน” ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน และ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม หรือ “จ่าพิชิต” ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วย
ทั้งนี้มีรายงานว่า หลังจากมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว พนักงานสอบสวนก็จะสรุปสำนวน และนำส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า จากการสอบปากคำ นายเรืองเดช และผู้เกี่ยวข้องนั้น แม้ทั้งหมดจะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนในหลายประเด็นอีกด้วย อย่างไรก็ตามภายในสัปดาห์หน้า ประธาน ป.ป.ช.อาจเดินทางเข้าสอบปากคำ จ่าสิบตรี ดร.พิชิต ทั้งพรม ด้วยตนเอง หลังผู้ต้องหารายนี้ยังไม่ยอมให้การในชั้นสอบสวนของตำรวจ ซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องรอการยืนยันจาก ป.ป.ช. อีกครั้ง