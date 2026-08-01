ล่ามือกราดยิงหน้าศาลางานศพวัดบึงทองหลาง ดับ 1 เจ็บ 2

MGR Online - อุกอาจกลางวัด! มือปืนผมยาว กระหน่ำยิงหน้าศาลาจัดงานศพ “วัดบึงทองหลาง” ดับ 1 เจ็บ 2 ก่อนซิ่ง จยย.หลบหนี
วันนี้ (1 ส.ค.) เมื่อเวลา 17.25 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณหน้าศาลางานศพภายในวัดบึงทองหลาง แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าศาลาซึ่งกำลังมีพิธีสวดพระอภิธรรม พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย นอนจมกองเลือด นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ถูกกระสุนเข้าที่บริเวณขาขวาและขาซ้าย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นการด่วน
จากการสอบสวนทราบว่า มือปืนผู้ก่อเหตุเป็นชาย รูปร่างสูงประมาณ 160 เซนติเมตร ไว้ผมยาว สวมเสื้อสีดำ ได้ก่อเหตุยิงใส่กลุ่มคู่กรณีอย่างอุกอาจโดยไม่แคร์สายตาประชาชน ก่อนจะรีบขึ้นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Forza สีน้ำเงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ขับขี่เร่งเครื่องหลบหนีออกจากวัดไปอย่างรวดเร็ว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบวิถีกระสุนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมประสานฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี เพื่อติดตามจับกุมตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป