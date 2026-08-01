สาวไทยเหยื่อแก๊งค้ายาหลอกหิ้วไอซ์ซุกซองกาแฟกลับถึงไทย บช.ปส.ขยายผลรวบเครือข่ายเวียดนาม

สาวเหยื่อแก๊งค้ายาจ้างหิ้วไอซ์ซุกซองกาแฟเข้าญี่ปุ่น ถึงไทยแล้ว ขณะตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขยายผลรวบเครือข่ายชาวเวียดนาม ตั้งข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (1 ส.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) แถลงความคืบหน้าคดีน.ส.จุฑาทิพย์ หญิงไทยรับจ้างหิ้วพัสดุไปญี่ปุ่น ก่อนถูกตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟสำเร็จรูป โดยการสืบสวนร่วมกับทางการญี่ปุ่นและสำนักงาน ป.ป.ส. พบว่าเป็นฝีมือเครือข่ายชาวเวียดนามที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พล.ต.ท.อาชยน เปิดเผยว่า ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย จับกุมหญิงชาวเวียดนามผู้ทำหน้าที่โอนเงินค่าจ้างหิ้วของได้แล้ว 1 ราย เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ส่วนผู้ใช้บัญชีไลน์ชื่อ "ING ING" ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและจัดส่งพัสดุ ถูกออกหมายจับแล้ว แต่หลบหนีออกนอกประเทศ
ขณะเดียวกัน อัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องน.ส.จุฑาทิพย์ หญิงไทยผู้รับจ้างหิ้วของ และส่งตัวกลับประเทศไทย โดย บช.ปส. ได้เชิญตัวมาสอบปากคำ ซึ่งเจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่รวบรวมไว้
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 ราย และเตรียมขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม พร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว