ไม่ให้ประกัน 2 เดนคุก! ฆ่าโหดฝังดิน พี่น้องรัสเซีย- 3 พ่อแม่ลูก ส่งตัวเข้าเรือนจำ

2 เดนคุก! ฆ่าโหดฝังดิน พี่น้องรัสเซีย- 3 พ่อแม่ลูกนอนคุก ศาลจังหวัดพัทยาไม่ให้ประกัน ชี้พฤติการณ์ร้ายแรง อัตราโทษสูง กลัวหลบหนี
วันนี้ (1 ส.ค.) ที่ศาลจังหวัดพัทยา จากกรณีพี่น้องชาวรัสเซีย หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 ก่อนพบซากรถจักรยานยนต์ถูกฝัง เจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายฑณา หรือป๋อง เกิดทอง อายุ 43 ปี และนายธงชัย ศรีนิล อายุ 39 ปี โดยนายฑณายอมรับว่าได้ลงมือสังหารและฝังศพของทั้งคู่ ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ได้นำตัว นายฑณาและนายธงชัยมาฝากขังครั้งแรกต่อศาลจังหวัดพัทยา มีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-12 ส.ค.2569
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยมีอาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง ฯลฯ
ศาลพิเคราะห์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากผู้ต้องหาถูกจับตามหมายจับ คดีมีอัตราโทษสูง พฤติการณ์ร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี ยกคำร้อง
ส่วนคดีฆ่าฝังศพ พ่อแม่ลูก 3 คน หมายเลขคดี ฝ.597/2569 ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน ร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน แต่งเครื่องแบบตำรวจ ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง ฯลฯ
ศาลพิเคราะห์แล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง พฤติการณ์ร้ายแรง ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนี ยกคำร้อง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวนายฑณาและนายธงชัยไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษพัทยาตามระเบียบ