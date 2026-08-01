น่าห่วง! "ดร.อานนท์" เปิดสถิติผู้พ้นโทษทำผิดซ้ำยังสูง ชี้ตัวเลขจริงอาจมากกว่าที่เห็น จี้เร่งยกเครื่องระบบติดตาม

"ดร.อานนท์" เปิดข้อมูลกรมราชทัณฑ์ สะท้อนผู้พ้นโทษทำผิดซ้ำยังสูง ชี้ตัวเลขจริงอาจเยอะกว่านี้ เหตุติดล็อคระบบติดตาม-ฐานข้อมูลส่อไม่ครอบคลุม จี้เร่งยกเครื่องด่วน
วันนี้ (1 ส.ค.) ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีการเปิดเผยข้อมูลจาก ฐานข้อมูลอัตราการกระทำผิดซ้ำ (Recidivism Database) ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งสะท้อนว่าอัตราการกลับมากระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษในประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนความท้าทายของกระบวนการฟื้นฟูและการคืนคนดีสู่สังคม
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าตัวเลขดังกล่าวนับเฉพาะผู้ที่กลับมากระทำผิดจนถูกจับกุม ดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาแล้ว จึงอาจต่ำกว่าจำนวนผู้กระทำผิดซ้ำที่เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฐานข้อมูลผู้พ้นโทษ โดยพบว่าจำนวนผู้ได้รับการปล่อยตัวที่สามารถติดตามได้จากเลขประจำตัวประชาชน มีจำนวนต่ำกว่าผู้พ้นโทษทั้งหมดค่อนข้างมาก ซึ่งอาจสะท้อนข้อจำกัดของระบบฐานข้อมูล หรืออาจเป็นผลจากการมีผู้ต้องขังชาวต่างชาติรวมอยู่ในสถิติด้วย จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความครบถ้วนและแม่นยำยิ่งขึ้น