ตร.ทางหลวงดิ้น! แจงจับแล้ว 20 ราย รถบรรทุกจีนลอบวิ่งนอกเส้นทาง ลงภาคใต้รับทุเรียนส่งออก

ตำรวจทางหลวง เผยเดินหน้ากวดขันรถบรรทุกสัญชาติจีน หลังพบบางคันฝ่าฝืนเงื่อนไข GMS ขับออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต มุ่งหน้าลงภาคใต้รับซื้อผลไม้ส่งออก ดำเนินคดีแล้วกว่า 20 ราย
วันนี้ (1 ส.ค.) เพจตำรวจทางหลวง เผยแพร่ภาพเหตุการณ์จับกุมดำเนินคดีกับรถบรรทุกสัญชาติจีน โดยระบุว่า สำหรับรถบรรทุกสัญชาติจีนที่เข้ามาขับขี่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้เดินรถภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยสามารถใช้ได้เฉพาะด่านพรมแดนและเส้นทางที่ประเทศไทยกำหนด ปัจจุบันมีด่านพรมแดนที่ได้รับอนุญาต 6 แห่ง และเส้นทางเดินรถ 9 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ไม่มีเส้นทางที่อนุญาตให้เดินรถลงสู่พื้นที่ภาคใต้
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่ารถบรรทุกสัญชาติจีนบางส่วนเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต มุ่งหน้าลงสู่พื้นที่ภาคใต้เพื่อรับซื้อผลไม้ เช่น ทุเรียนและมังคุด สำหรับส่งออกไปยังประเทศจีน การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐาน “ขับรถบรรทุกออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ซึ่งมีอัตราโทษเปรียบเทียบปรับ โดยทุกครั้งที่ตรวจพบ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมาย แจ้งข้อกล่าวหา ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ และกำชับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตอย่างเคร่งครัด
ที่ผ่านมา ตำรวจทางหลวงได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและดำเนินคดีกับรถบรรทุกต่างประเทศที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตแล้วกว่า 20 ราย และจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หากพบเห็นรถบรรทุกต่างประเทศที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 1193 หรือผ่าน เพจตำรวจทางหลวง