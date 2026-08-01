ผลงานปราบยานรก 1 เดือน ตร.ทลาย 1,580 เครือข่าย ยึดยาบ้า 104 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์กว่า 308 ล้าน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปผลปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศ 1 เดือน ทลาย 1,580 เครือข่าย ยึดยาบ้ากว่า 104 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์กว่า 308 ล้านบาท
วันนี้ (31 ก.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) เป็นประธานประชุมสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 พร้อมติดตามผลการปราบปรามยาเสพติดของทุกหน่วยทั่วประเทศ
ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้น 9,432 จุด ทลายเครือข่ายยาเสพติด 1,580 เครือข่าย จับกุมคดียาเสพติด 20,683 คดี ผู้ต้องหา 20,114 ราย พร้อมยึดของกลาง ยาบ้ากว่า 104.3 ล้านเม็ด, ไอซ์ 5.3 ตัน, คีตามีน 310 กิโลกรัม, เฮโรอีน 39.74 กิโลกรัม และยาอี 102,225 เม็ด รวมถึงอาวุธปืน 235 กระบอก ตรวจยึดเงินสดกว่า 4.7 ล้านบาท และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า 308 ล้านบาท
เฉพาะการปฏิบัติการในวันที่ 31 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น 2,883 จุด ครอบคลุม 543 เครือข่าย จับกุมคดียาเสพติด 2,005 คดี ผู้ต้องหา 2,032 ราย พร้อมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 103 ราย ยึดยาบ้าเกือบ 5 ล้านเม็ด ไอซ์ 9.88 กิโลกรัม คีตามีน 4.72 กิโลกรัม เฮโรอีน 0.55 กิโลกรัม ยาอี 45 เม็ด อาวุธปืน 44 กระบอก เงินสดกว่า 3 แสนบาท และอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 42 ล้านบาท