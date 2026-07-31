ผบ.ตร.เซ็นอนุญาต "หมอทวีศิลป์" แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ลาออกจากราชการ มีผล 1 ส.ค.นี้

ผบ.ตร.ลงนามคำสั่งอนุญาตให้ "พล.ต.ท.ทวีศิลป์" นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2569
วันนี้ (31 ก.ค.) คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ 341/2569 ลงวันที่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2569 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ด้วย พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ขอลาออกจากราชการ เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 และมาตรา 135 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2566 จึงอนุญาตให้ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ ลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
อนึ่ง เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน มีมติเอกฉันท์ว่า กรณีของ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรม ตามผลสอบของแพทยสภาในคดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ต่อมา ผบ.ตร.ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง โดยมี พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน