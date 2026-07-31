เปิดประวัติ "ผู้การเต๋อ" ผู้ทวงความเป็นธรรมให้ พล.ต.อ.นิรันดร ในวันที่ระบบอาวุโส "หมดหวัง"

MGR Online-ย้อนเส้นทาง "ผู้การเต๋อ" เพื่อนร่วมรุ่นรอง ผบ.ตร.อาวุโสลำดับที่ 1 เคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม หลังชวดเก้าอี้ ผบ.ตร.คนที่ 16 และประเด็นส่งหนังสือถึง ผบ.ตร.ไม่สมัครใจย้ายไปหน่วยอื่น ก่อนเข้าสู่แวดวงการเมือง รับใช้พี่น้องประชาชน จ.หนองคาย ถิ่นที่เคยสร้างผลงานไว้
ช่วงสัปดาห์มานี้ เห็นความเคลื่อนไหวของ พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ หรือ "ผู้การเต๋อ" อดีตหัวหน้าจเรตำรวจ เพื่อนร่วมรุ่น นรต.43 พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร.อาวุโสลำดับที่ 1 ในการคัดเลือก ผบ.ตร.ก่อนที่ประชุม ก.ตร.จะมีมติเอกฉันท์ 12:0 เห็นชอบให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.นรต.รุ่น 50 อาวุโสลำดับที่ 3 เป็น ผบ.ตร.คนที่ 16 ต่อจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร
โดย พล.ต.ท.ไพศาล ได้โพสต์เฟซบุ๊ก "อาวุโสคือกติกาเดียว ที่เหลือไว้ให้คนไร้เส้นสาย" ประเด็น "รองไมค์" พลาดเก้าอี้เบอร์ 1 ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุด พล.ต.อ.นิรันดร ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง ผบ.ตร.เรื่อง ไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่น ต่อมา พล.ต.ท.ไพศาล โพสต์เรียกร้อง "ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และคำอธิบายที่ตรงไปตรงมา" ให้กับเพื่อน นรต.43 ผู้ได้รับผลกระทบ
"ผู้การเต๋อ" แม้ไม่ได้สวมเครื่องแบบตำรวจแล้ว แต่ยังต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่ พล.ต.อ.นิรันดร ควรจะได้ในตลอดการรับราชการตำรวจ นั้นคือ ตำแหน่ง ผบ.ตร.ในฐานะอาวุโสลำดับที่ 1 ทั้งยังทิ้งคำถามว่า "ชายผู้ทุ่มเทให้กับผืนแผ่นดินนี้มา 40 ปี และยังเหลือเวลาปฏิบัติหน้าที่อีกเพียง 2 ปี เขาอยากให้วันนี้และวันสุดท้ายของชีวิตราชการเป็นเช่นไร?"
สำหรับประวัติ พล.ต.ท.ไพศาล เป็นที่รู้จักในชื่อ "ผู้การเต๋อ" เป็นคน จ.ชลบุรี เคยรับราขการที่ บก.ปอศ. บก.ป. บก.ปคม. บก.อก.บช.ก. บช.ทท.เป็น ผกก.สน.ปทุมวัน ผกก.สภ.เมืองหนองคาย รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ผบก.ภ.จว.หนองคาย รอง ผบช.น. รอง ผบช.ภ.3 รอง ผบช.ภ.4 รอง ผบช.ภ.5 และตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้าจเรตำรวจ
ข้อมูลจากกองทะเบียนพลในปี 2562 ระบุว่า พล.ต.ท.ไพศาล เป็นตำรวจที่รับตำแหน่งในหน่วยเดิม ต่อเนื่องยาวนานที่สุดถึง 9 ปี จึงได้สร้างผลงานในถิ่นวีรกรรมปราบฮ่อ กระทั่งปลายปี 2568 ปรากฏตัวในฐานะ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 1 หนองคาย พรรคภูมิใจไทย.