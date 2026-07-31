วัดพระธรรมกายมอบอาคารรับรองประชาชนแก่ สภ.คลองหลวง รับวาระครบรอบ 122 ปี อ.คลองหลวง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ส่งมอบอาคารรับรองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน “ห้องคลองหลวงอุ่นใจ” ให้แก่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เตรียมเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวาระครบรอบ 122 ปี แห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวง
ในการนี้ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มอบหมายให้พระครูวินัยธรบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม กรรมการปรับปรุงอาคารสถานที่ วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนายองอาจ ณฐ ธรรมนิทา กรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนส่งมอบอาคารดังกล่าว ณ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ด้านพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง มอบหมายให้พันตำรวจโทยศวัฒน์ นิติรัฐพัฒนคุณ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เป็นผู้แทนรับมอบอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ
สำหรับ “ห้องคลองหลวงอุ่นใจ” ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความอุ่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ
การจัดสร้างอาคารครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการให้บริการประชาชน และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ กำหนดจัดพิธีเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ภายในงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 122 ปี แห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวง เพื่อให้อาคารแห่งนี้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการพัฒนางานบริการสาธารณะอย่างยั่งยืน