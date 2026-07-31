ศาลอาญายกฟ้องชั้นตรวจฟ้อง คดีอดีตปลัดภูเก็ต ฟ้องกลับเจ้าสัวที่ดิน

ศาลอาญายกฟ้องชั้นตรวจฟ้อง อดีตปลัดภูเก็ต ฟ้องกลับเจ้าสัวที่ดินหมื่นล้าน แจ้งความเท็จ ปมเรียกรับเงิน 1 ล้านแลกเเก้ไขเอกสิทธิ์ที่ดิน ชี้โจทก์ยื่นฟ้องไม่สุจริต มุ่งหวังผลอย่างอื่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญามีคำพิพากษาชั้นตรวจคำฟ้องยกฟ้อง คดีที่นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ต เดินทางมายื่นฟ้อง เจ้าของที่ดินใน จ.ภูเก็ต ในความผิดฐาน แจ้งความเท็จ หมิ่นประมาท กรณีกล่าวหาว่า นายรุ่งเรือง เรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกสินบนที่ดินในจังหวัดแลกแก้ไขเอกสารครอบครองที่ดิน จำนวน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2569
ศาลพิเคราะห์คำฟ้องประกอบพยานหลักฐานในในสำนวนแล้ว เห็นว่า ข้อความที่ โจทก์บรรยายในคำฟ้อง จำเลยร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับโจทก์ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบขณะโจทก์ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ต โดยอ้างว่าโจทก์เรียกร้องเงินจำนวน 1 ล้านบาท จากจำเลย
ซึ่งโจทก์ยอมรับว่าจำเลยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากบุคคล ที่โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบ คือ น.ส.สุภาวดี สมัครกิจ โดยโจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินตามกฎหมายที่ชัดเจนมาแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นดังที่โจทก์อ้าง ในชั้นนี้การฟ้องคดีมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นเพราะเหตุที่จำเลยเปิดเผยข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบตามกฎหมายต่อเจ้าพนักงานตำรวจ จึงมีลักษณะเป็นคดีราษฎรเป็นโจทก์ ที่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้นว่าโจทก์ฟ้องคดีไม่สุจริต โดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 พิพากษายกฟ้อง
สำหรับคดีนี้ถือเป็นคดีแรกของศาลอาญาที่ปรากฏเป็นข่าวว่าศาล มีคำพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจคำฟ้องเลย โดยที่ยังไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเเละศาลให้เหตุผลเรื่องฟ้องไม่สุจริต ภายหลังจากที่ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่วันที่ 30 พ.ค. 2569 ที่นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ได้ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญา พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อสกัดกั้นไม่ให้บุคคลใดนำสถาบันศาลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบิดเบือน กลั่นแกล้ง หรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชน