ผอ.มศว อ้างทำตามสั่ง "ธีรุตม์" ส่งแฟลชไดร์ฟให้ "ดร.วิน" - ปัดร่วมขบวนการโกงสอบท้องถิ่น

MGR Online - กองปราบสอบเครียด"เรืองเดช" ผอ.มศว กว่า 6 ชม. เจ้าตัวอ้างทำตามคำสั่ง "ธีรุตม์"ในฐานะลูกจ้างส่งแฟลชไดร์ฟให้ "ดร.วิน" ปัดร่วมขบวนการโกงสอบท้องถิ่น
วันนี้ ( 31 ก.ค.) ที่ กองปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตสอบราชการส่วนท้องถิ่นว่า ภายหลัง นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ภายในบ้านพัก จังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. ก่อนจะถูกแยกสอบปากคำอย่างละเอียดต่อเนื่องนานกว่า 6 ชั่วโมง
รายงานระบุว่า ตลอดการสอบปากคำ ทั้ง 5 คนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี โดยยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์และรายละเอียดบางส่วน แต่ยังคงให้การ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้บันทึกถ้อยคำไว้ทั้งหมดเพื่อนำไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่รวบรวมไว้
จากการสอบสวน นายเรืองเดช ยอมรับว่าเป็นผู้ที่นำแฟลชไดร์ฟไปส่งให้ นายวิน ธนพชรโภคิน หรือ วิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้จริง แต่เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในฐานะลูกจ้างตามขอบเขตของงาน (TOR) โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งมาจาก นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จึงดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา สำหรับความสัมพันธ์กับนายวินนั้น นายเรืองเดชระบุว่ารู้จักกันเนื่องจากอยู่ในแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกัน
ในส่วนของความคืบหน้าทางคดี พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเรียกบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดย นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดี สถ. ซึ่งเดิมมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนการให้ปากคำออกไป โดยนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งใน วันที่ 6 สิงหาคมนี้
นอกจากนี้ บุคคลอื่นที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ข้อมูลได้ขอเลื่อนนัดหมายเช่นเดียวกัน โดยมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนใน วันที่ 10 สิงหาคมนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทยอยสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป