ผอ.มศว หลบสื่อฯ ย่องรับทราบคดีโกงสอบท้องถิ่น - กองปราบแจ้ง 7 ข้อหาหนัก

MGR Online - "เรืองเดช" ผอ.มศว หลบสื่อฯ ย่องเข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบคดีโกงสอบท้องถิ่น - กองปราบแจ้ง 7 ข้อหาหนัก ขณะ “ธีรุตม์” ส่งหนังสือขอเลื่อนพบเป็นสัปดาห์หน้า
วันนี้ ( 31 ก.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังพนักงานสอบสวต กก.2 บก.ป.ออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม 13 ราย ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าปรากฏว่า นายเรืองเดช ศิริกิจ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในผู้ต้องหา ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การในคดี โดยเจ้าตัวเลือกใช้การเดินทางเข้าจากบริเวณหลังอาคารศูนย์รับแจ้งความ บช.ก. เพื่อหลีกเลี่ยงกับสื่อมวลชน
สำหรับการดำเนินคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากคำให้การของ นายอัศวิน โชติพนัง หรือ “ดร.วิน” ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งให้การซัดทอดว่า นายเรืองเดชนั้นเป็นผู้ประสานนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปส่งให้กลุ่มบุคคลภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เพื่อแก้ไขกระดาษคำตอบ
ทางพนักงานสอบสวนจึงมีการเชิญนายเรืองเดชมาให้ปากคำไปก่อนหน้านี้ ประกอบกับพยานหลักฐานที่รวบรวมเพิ่มเติม มาใช้ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหา ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วพนักงานสอบสวนก็จะปล่อยตัวไป โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง
เบื้องต้น นายเรืองเดช จะต้องถูกแจ้งดำเนินคดีรวม 7 ข้อหา ได้แก่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ,เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ,เป็นเจ้าพนักงานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ ,ร่วมกันเอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น ,ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ ,ร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความ และร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกราย ทราบว่า ได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปเป็นสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่ได้ระบุวันเข้าพบที่ชัดเจน
ส่วนกลุ่มบุคคลอีก 11 ราย ที่ถูกพบภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนสอบ นั้นทราบว่า บางส่วนจะทยอยเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้เช่นกัน ขณะที่ผู้ต้องหาบางรายได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน โดยกลุ่มดังกล่าวถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานอั้งยี่ ซ่องโจร ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ