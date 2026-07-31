“ภาวุธ” ขอเลื่อนเข้าพบดีเอสไอ รับทราบข้อหาคดี Forex วันที่ 3 ส.ค.นี้ แจงติดประชุมกรรมาธิการ

MGR Online - ”ป้อม-ภาวุธ“ ส่งทนายขอเลื่อนรับทราบข้อหาคดี Forex เป็นวันที่ 3 ส.ค. ”ฟิล์ม รัฐภูมิ“ ถูกออกหมายเรียกครั้งที่ 1 รับทราบข้อหา วันเดียวกัน
วันนี้ (31 ก.ค.) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 2 ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้ง 22 ราย คดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในความผิดฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน นั้น
โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ค.69 ที่ผ่านมา นายภาวุธ ได้มอบอำนาจให้นายภิรัช ตรีเพชร ทนายความประจำตัว เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 โดยให้เหตุผลว่าได้รับหมายเรียกในเวลากระชั้นชิด จึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อจะได้นำมาชี้แจงแก่พนักงานสอบสวน อีกทั้ง นายภาวุธยังติดภารกิจในวันดังกล่าว จึงไม่สามารถเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันนั้นได้ และขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่ 3 ส.ค.69 อย่างไรก็ดี คณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้ว มีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 แก่นายภาวุธ ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 31 ก.ค.69 แทน
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถาม นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่ 2 หรือไม่ โดย นายภาวุธ เปิดเผยว่า วันนี้ตนยังจะไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน เนื่องด้วยติดประชุมกรรมาธิการ ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้มอบหมายให้ทนายความส่งเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกไปเป็นวันที่ 3 ส.ค.69 พร้อมยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอน ส่วนจะเป็นเวลาใดจะขอปรึกษากับทีมงานก่อน ขณะที่ประเด็นเรื่องหมายเรียกครั้งที่ 2 ที่มีการนัดหมายวันนี้ ตนยังไม่เห็นเอกสารหมายเรียกดังกล่าวแต่อย่างใด
ขณะที่ รายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า กรณีที่นายภาวุธ จะไม่ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 และไม่ได้ส่งทนายทนายความมาขอเลื่อนนั้น ทางพนักงานสอบสวนจะไม่ได้มีการขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด เนื่องด้วยก่อนหน้านี้นายภาวุธได้เคยเข้ามาแสดงตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการโทรศัพท์ประสานกับคณะพนักงานสอบสวนไว้แล้วว่าจะไม่ได้มีการเดินทางเข้ามาพบ จึงไม่ถือเป็นการขัดต่อหมายเรียกครั้งที่ 2 ทำให้กำหนดการนัดหมาย คือ วันที่ 3 ส.ค.69
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 10.50 น. ที่ผ่านมา นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ได้ส่งทีมงานชื่อ “นายอภิเชษฐ ถาบุตร” รับมอบอำนาจมายื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2 จากวันนี้ (31 ก.ค.69) ไปเป็นวันที่ 3 ส.ค.69 ส่วนกรณีของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม ดาราชายชื่อดัง ที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 นัดหมายให้เข้าพบในวันที่ 3 ส.ค.69 เวลา 10.00 น. ซึ่งขณะนี้ นายรัฐภูมิ ยังไม่ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการประสานขอเลื่อนหมายเรียกครั้งที่ 1 แต่อย่างใด