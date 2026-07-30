รองโฆษก ตร.เผยจอร์เจียยังไม่ตัดประเด็นการตาย "ฮลุน โซโล่" รอผลนิติวิทยาศาสตร์ก่อน วอนสื่อ-ปชช.รับข้อมูลจากแหล่งน่าเชื่อถือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ “ฮลุน โซโล่” พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตรวจพิสูจน์เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส
วันนี้ (30 ก.ค.) พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีการพบร่าง นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” นักท่องเที่ยวชาวไทย เสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่า ขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยยังไม่ได้ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณา จนกว่าจะมีพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ที่ครบถ้วน
การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชน ในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสร้างความสับสนต่อสาธารณชน ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ