ทีมเปตอง "รร.วัดบวรมงคล" คว้าแชมป์ Bangkok City Games 2026

รร.วัดบวรมงคล ประกาศสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จย่า ส่งนักกีฬาเปตองทั้งเยาวชนและศิษย์เก่าลงศึก Bangkok City Games 2026 ก่อนโชว์ฟอร์มสุดแกร่ง คว้า 1 แชมป์ 1 รองแชมป์ และ 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ฝึกสอนย้ำเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัล แต่เป็นการสร้างเวทีสะสมประสบการณ์ เปิดทางสู่ทุนการศึกษาและก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2569 นายภูวเดช ภัทรจิตรา ครูอัตราจ้าง โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง รร.วัดบวรมงคล เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ว่าที่ ร.ต.วัชรา งามมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการ รร.วัดบวรมงคล และรวมถึงคณะอาจารย์ของโรงเรียนทุกท่านต้องการให้สืบสานกีฬาเปตอง ซึ่งเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าฯ ทรงโปรด ทางชมรมกีฬาเปตองได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงส่งนักกีฬาของโรงเรียนที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจุบัน รวมถึงศิษย์เก่าที่เคยสร้างผลงานระดับชาติ ร่วมเข้าแข่งขันกีฬาชุมชนที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร ในรายการ Bangkok city game 2026 (กีฬาชุมชน) กีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักกีฬาจากทีมต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันถึง 11 เขต รวมประมาณ 16 ทีม
สำหรับผลการแข่งขันนั้น ทีมนักกีฬาเปตองของโรงเรียนวัดบวรมงคล ได้คว้ารางวัลดังนี้
ทีมประเภทเยาวชนหญิง รุ่น18 ปี รางวัลชนะเลิศ
1.นางสาวอัจฉรียา กาไว
2.นางสาวสุชัญญา ภาระปี
3.นางสาวชนิดา พุ่มจิ๋ว
4.นางสาวสิริขวัญ แก้วกระจ่าง -ประเภทเยาวชนชาย
รุ่น 18 ปี รางวัลรองชนะเลิศ
1.เด็กชายธีรภัทร ฉวีรัตน์
2.เด็กชายนพเกล้า อาจหาญ
3.เด็กชายธนพัต พรมโต
4.เด็กชายสุระชัย สุดเทวี -ประเภทรุ่นประชาชนหญิง ทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นางสาวปราวี แสงรัตนาธร
2.นางสาววรรณวิษา โยธิคาร์
3.นางสาวกนกพร คำฟู
4.นางสาวปาริฉัตร พลพงศ์ษา
ประเภทรุ่นประชาชนหญิงทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นางสาวปราวี แสงรัตนาธร
2.นางสาววรรณวิษา โยธิคาร์
3.นางสาวกนกพร คำฟู
4.นางสาวปาริฉัตร พลพงศ์ษา
นายภูดล หรือ ครูแสง กล่าวด้วยว่า ถึงแม้รายการนี้ไม่ได้เป็นรายการระดับชาติ แต่ตนมองว่าเป็นการแข่งเพื่อหาประสบการณ์ต่อยอดให้เด็กเหล่านี้ มีโอการได้โควต้า นักกีฬาเรียนทุน และก้าวสู่ทีมชาติในโอกาสต่อไปตามที่ศิษย์เก่ารุ่นพี่ๆเคยประสบความสำเร็จมาแล้วหลายปีต่อเนื่องที่ผ่านมา