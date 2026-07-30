มทร.อีสานจัดไหว้ครูครบ 4 วิทยาเขต สืบสานกตัญญู ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เรียนที่นี่ มีแต่ความสุข”

ฃมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2569 ครบทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตขอนแก่น นครราชสีมา และวิทยาเขตสุรินทร์ โดยอธิการบดีเดินทางเป็นประธานในพิธีทุกแห่ง เพื่อพบปะนักศึกษาใหม่ มอบโอวาท สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมตอกย้ำแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ความอบอุ่น และความสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ “เรียนที่นี่ มีแต่ความสุข”
การจัดพิธีไหว้ครูทั้ง 4 วิทยาเขต สะท้อนถึงการธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันทรงคุณค่า เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน และสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างครูกับศิษย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม
ตลอดการเดินทางร่วมพิธีในแต่ละวิทยาเขต รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ได้มอบโอวาทแก่นักศึกษา โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าของครู ความสำคัญของการใฝ่เรียนรู้ ความเพียร ความรับผิดชอบ และการพัฒนาตนเองควบคู่กับคุณธรรม พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านค่านิยมองค์กร RUIS ประกอบด้วย Resilience University มหาวิทยาลัยที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง, Unity University มหาวิทยาลัยแห่งความสามัคคี, Innovation University มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และ Social Responsibility มหาวิทยาลัยที่พร้อมรับใช้สังคม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
พิธีไหว้ครูเริ่มต้นที่วิทยาเขตสกลนคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยนักศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความเคารพต่อครูอาจารย์ สะท้อนการปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที และการสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม
จากนั้น วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครูภายใต้แนวคิด “ประณตจิตวันทา มาลาบูชาครู” อย่างสมเกียรติ โดยมีพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย การเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การขับร้องบทเพลงเชิดชูพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ศิษย์เก่า ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา รวมมูลค่าหลายแสนบาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา
ต่อมา วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 วิทยาเขตนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี เทคโนตะโกราย พร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “แคแสด ช่อที่ 22 ตะโกราย รุ่นที่ 71” ภายในงานมีกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา การประกวดพานไหว้ครู การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนจากผู้สนับสนุน รวมถึงการแสดงของนักศึกษาใหม่ที่สะท้อนความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของครอบครัวราชมงคลอีสาน และการสืบทอดอัตลักษณ์ของสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ปิดท้ายที่วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 กับพิธีไหว้ครูและรำลึกบูรพาจารย์ ภายใต้แนวคิด “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” โดยเริ่มจากพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อโกดกงและวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต ก่อนเข้าสู่พิธีไหว้ครู การมอบทุนการศึกษา การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเชิดชูคุณค่าของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว แต่ละวิทยาเขตยังจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งพิธีเจิมตำราและอุปกรณ์การเรียน การประกวดพานไหว้ครู การมอบทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และความเข้มแข็งของแต่ละวิทยาเขต
การที่รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เดินทางร่วมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูครบทั้ง 4 วิทยาเขต สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับนักศึกษาทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม และตอกย้ำแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทุกวิทยาเขต ภายใต้นโยบาย “เรียนที่นี่ มีแต่ความสุข” ซึ่งมุ่งพัฒนาทั้งคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต และความสุขของนักศึกษา ควบคู่กับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน