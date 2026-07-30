เกือบไม่รอดท่อนเหล็กไหลจากรถกระบะใส่หน้าฝากระโปรงรถSUVเคราะห์ดีไม่มีคนเจ็บ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรน้อย ได้รับแจ้งรถกระบะ บรรทุกท่อนเหล็กไหลลงจากรถไปที่หน้ารถยนต์ SUV เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายวัชระ อายุ 39 ปี เป็นคนขับรถคันดังกล่าว
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถยนต์ SUV ขับออกจากซอยจังหวะที่รถกระบะขับมาพอดี แต่ท่อนเหล็กที่บรรทุกมาหลังรถ ไหลไปโดนฝากระโปรงหน้ารถยนต์ SUV ได้รับความเสียหาย เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ช่วงบ่ายวานนี้ (29 ก.ค.)
จากการสอบถาม นายมาโนช อายุ 70 ปี คนขับรถยนต์ SUV เล่าว่า กำลังขับออกจากซอย เห็นรถกระบะมาแต่อยู่ไกล รถด้านซ้ายชะลอให้ จึงขับออกมา แล้วได้ยินเสียงเบรก จากนั้นเหล็กที่บรรทุกมาไหลลงมาโดนรถ
ด้านนายวัชระ ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ขับรถขนเหล็กกล่อง ยาว 6 เมตร จำนวน 30 ท่อน จะเอาไปส่ง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์ SUV ออกมาจากซอย ตนจึงเบรก ท่อนเหล็กที่บรรทุกมาได้ไหลไปโดนรถยนต์ SUV
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปรับ นายวัชระ คนขับรถกระบะ เป็นจำนวนเงิน 400 บาท ส่วนความเสียหายประกันทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันได้