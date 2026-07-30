โฆษก ตร. แจงคดี "ฮลุน โซโล่" ย้ำมาตรา 115 ของจอร์เจีย เป็นแค่กรอบการสอบสวน ยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต

โฆษก ตร. แจงคดี "ฮลุน โซโล่" ย้ำกฎหมายจอร์เจีย มาตรา 115 เป็นแค่กรอบสอบสวน ยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต ประสานกระทรวงต่างประเทศ - INTERPOL ติดตามคดี รอผลสอบจากทางการจอร์เจีย
วันนี้ (30 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ "ฮลุน โซโล่" ที่ประเทศจอร์เจีย หลังมีกระแสข่าวว่าทางการจอร์เจียดำเนินการสอบสวนตาม มาตรา 115 ของประมวลกฎหมายอาญา
โฆษก ตร. ระบุว่า มาตรา 115 เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทำให้บุคคลฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย อันเกิดจากการข่มขู่ การปฏิบัติอย่างโหดร้าย หรือการกระทำที่กระทบต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการสอบสวนภายใต้มาตราดังกล่าว ยังไม่ใช่ข้อสรุป ว่าการเสียชีวิตเกิดจากการฆ่าตัวตาย หรือมีผู้ใดกระทำความผิด แต่เป็นเพียงกรอบทางกฎหมายที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
ขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอรับข้อมูลและยืนยันข้อเท็จจริงจากทางการจอร์เจีย โดยเฉพาะผลการตรวจสอบและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทางการจอร์เจียผ่านช่องทางระหว่างประเทศ ส่วนการประสานงานผ่านองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการให้ประชาชนทราบทันทีเมื่อได้รับการยืนยันจากทางการจอร์เจีย