ตร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้ (30 ก.ค.) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยที่มีที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, อุปนายกและกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี ณ ห้องสารสิน อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพวงมาลัยกร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
จากนั้น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะถวายไทยธรรมและภัตตาหาร ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ กรวดน้ำรับพร จากนั้นกราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา