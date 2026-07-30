ส่อง 4 ปมปริศนาจาก X : เมื่อ “ทรัพย์สินอยู่ครบ” สวนทางประสบการณ์มืดใน “ทบิลิซี" แกะรอยการเสียชีวิตของ ‘ฮลุน โซโล่’ ยูทูบเบอร์สายลุย กับคำถามที่ทางการจอร์เจียต้องตอบ
การยืนยันข่าวการเสียชีวิตของ “ฮลุน โซโล่” (นายบวรทัต เป็งสุข) ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวลุยเดี่ยว วัย 33 ปี ภายในห้องพักโรงแรมกลางกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างความตกตะลึงและเสียใจให้กับแฟนคลับอย่างมาก แม้รายงานเบื้องต้นจากตำรวจท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จะระบุตรงกันว่า “ไม่พบร่องรอยการถูกประทุษร้าย และทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตยังอยู่ครบถ้วน”
ทว่าในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) กระแสสังคมกลับไม่ได้หยุดอยู่แค่ความไว้อาลัย แต่กำลังตั้งคำถามเจาะลึกถึงเงื่อนงำการเสียชีวิต ผ่านการประมวลข้อมูล พฤติกรรมสายลุย และ “ประสบการณ์ตรง” ของนักเดินทางชาวไทยที่เคยเผชิญภัยมืดในจอร์เจีย
1. ปม “ทรัพย์สินอยู่ครบ” อำพราง หรือ โรคประจำตัว? จุดเริ่มต้นของข้อสงสัยใน X เกิดจากการเปรียบเทียบรายงานทางการกับธรรมชาติของเหตุการณ์ รายงานระบุว่าร่างของฮลุนถูกพบในห้องพักหลังขาดการติดต่อมานานร่วม 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม)
ผู้ใช้งาน X หลายรายตั้งคำถามถึง ระบบการดูแลของโรงแรม ว่า เหตุใดผู้พักจึงหายเงียบไปนานครึ่งเดือนโดยไม่มีการเข้าตรวจสอบห้องพัก ขณะเดียวกัน ประเด็นที่ทางการระบุว่าทรัพย์สินอยู่ครบ แม้จะช่วยตัดข้อสงสัยเรื่อง "ฆาตกรรมชิงทรัพย์" ออกไปได้ในเบื้องต้น แต่ชาวเน็ตสายสืบสวนกลับมองว่า หากเกิดเหตุปะทะหรือความขัดแย้งกับกลุ่มอิทธิพลจริง การทำร้ายอาจไม่ได้มีเป้าหมายที่เงินทอง แต่อาจเกิดจากการปะทะอารมณ์ ซึ่งการไม่แตะต้องทรัพย์สินอาจเป็นกลยุทธ์อำพรางคดีให้ดูเหมือนการเสียชีวิตจากเหตุส่วนตัว
2. เสียงสะท้อนภัยมืด: แฉสเปกตรัม “Bar Scam & มาเฟียเจ้าถิ่น” ในทบิลิซี ประเด็นที่ถูกรีทวิตและพูดถึงหนักที่สุด คือประสบการณ์ตรงจากบัญชีผู้ใช้ X หลายรายที่เคยเดินทางไปประเทศจอร์เจีย ต่างออกมาเตือนถึง “ภัยเงียบ” ในกรุงทบิลิซี ซึ่งมักมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวเดินทางคนเดียว (Solo Traveler)
ขบวนการต้มตุ๋นตามสถานบันเทิง (Bar / Nightclub Scam): บัญชีผู้ใช้ X สายท่องเที่ยวรายหนึ่ง (@Traveler_...) ได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ว่า “ทบิลิซีปลอดภัยจริงในตอนกลางวัน แต่กลางคืนในย่านท่องเที่ยวมีขบวนการนกต่อชวนเข้าบาร์ พอเช็กบิลออกมาเจอราคาหลักพันดอลลาร์ ถ้าไม่จ่ายจะมีกลุ่มชายฉกรรจ์ดักข่มขู่ ล็อกตัว และบังคับให้รูดบัตร คนเดินทางคนเดียวโดนกันเยอะมาก”
การถ่ายติดสิ่งที่ไม่ควรถ่าย: เนื่องจากฮลุนเป็นยูทูบเบอร์สายลุยที่มักตั้งกล้องถ่ายทำบรรยากาศในตรอกซอกซอยหรือพื้นที่ท้องถิ่น บัญชี X อีกรายตั้งข้อสังเกตว่า “สายถ่ายคลิปคนเดียวสะพายกล้องเดินมั่วๆ อาจเผลอไปบันทึกภาพการทำผิดกฎหมาย หรือไปขัดประโยชน์กลุ่มเจ้าถิ่นโดยไม่รู้ตัว”
ข้อเท็จจริงเหล่านี้กลายเป็นสมมติฐานสำคัญที่สังคมเรียกร้องให้ตำรวจจอร์เจียตรวจสอบ "ไฟล์ภาพและวิดีโอสุดท้าย" ในกล้องและเมมโมรี่การ์ดของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด
3. รอยต่อความช่วยเหลือ: ช่องโหว่เมื่อไร้ “สถานทูตไทย” ในพื้นที่ อีกหนึ่งประเด็นร้อนบน X คือการวิพากษ์วิจารณ์กลไกการคุ้มครองคนไทยในต่างแดน โดยประเทศไทย ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ในประเทศจอร์เจีย (อยู่ภายใต้เขตดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี)
ผู้ใช้ X จำนวนมากชี้ให้เห็นว่า การติดตามหาคนหายในช่วง 15 วันที่ผ่านมา พลังโซเชียล กลุ่มคนไทยในเคาเคซัส และเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว เช่น เพจ อาสาพาไปหลง สามารถบีบวงแคบและเข้าถึงเบาะแสได้รวดเร็ว ในขณะที่กระบวนการทางการทูตข้ามประเทศมีข้อจำกัดด้านขั้นตอนราชการ ส่งผลให้เกิดสุญญากาศในการค้นหาช่วงแรก
4. ดิจิทัลฟุตพริ้นท์: หลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ต้องพิสูจน์ สิ่งที่ชาว X เรียกร้องให้นำมาตีแผ่เพื่อคลายความแคลงใจของสังคม ไม่ใช่เพียงแค่คำแถลงการณ์สั้นๆ แต่คือ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย:
ผลชันสูตรเชิงลึก (Toxicology Report): เพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของสารพิษ สารเคมี หรือภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรง
ประวัติ GPS และสัญญาณ SIM Card: ตรวจสอบพิกัดการเดินทางสุดท้ายก่อนฮลุนจะกลับเข้าห้องพักภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโรงแรม: ตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออกบริเวณห้องพักในช่วงวันที่ 13 กรกฎาคม เป็นต้นมา
นี่คือมุมมองและประสบการณ์จากชาว X เรื่องมาเฟียท่องเที่ยวหรือ Scam ในจอร์เจีย แม้จะเป็นเพียงสมมติฐานทางสังคม แต่ก็เป็น "เบาะแสสำคัญ" ที่ทางการไทยและตำรวจจอร์เจียไม่ควรมองข้าม การเปิดเผยผลชันสูตรฉบับเต็มและหลักฐานดิจิทัลอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น ที่จะสามารถตอบคำถามสังคม และคืนความยุติธรรมให้กับนักเดินทางผู้จากไปได้อย่างสมเกียรติ