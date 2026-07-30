สนง.อัยการสูงสุด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 50 วัน ปํญญาสมวาร แห่งการสิ้นพระชนม์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
วันนี้ (30 ก.ค. 2569) เวลา 08.00 น. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ในวาระครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) แห่งการสิ้นพระชนม์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้รับเมตตาจาก พระราชอุปเสณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์
โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด, สมาคมภริยาอัยการ, มูลนิธิอัยการ, และชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 2 ด้านหน้าพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.