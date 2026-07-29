เส้นตาย 31 ก.ค.! ป.เรียก 13 ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นรับทราบข้อหา - "ธีรุตม์" ขอเลื่อน

MGR Online - กองปราบขีดเส้นตาย! ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่น 13 ราย รับข้อกล่าวหา 31 ก.ค.นี้ เผย"ธีรุตม์"ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนสัปดาห์หน้า อ้างอยู่ต่างจังหวัด
วันนี้ ( 29 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม 13 ราย ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ว่า หมายเรียกที่ส่งให้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ทั้งสองได้รับหมายเรียกเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า นายเรืองเดชได้ประสานพนักงานสอบสวนว่าจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดในวันที่ 31 กรกฎาคม ส่วนนายธีรุตม์ นั้นแจ้งขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้า เนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัด และตรงกับช่วงวันหยุดยาว โดยทั้งสองจะถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม 7 ข้อหา
สำหรับผู้ต้องหาอีก 11 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ตรวจพบภายในบริษัทของ จ.ส.ต.ดร.พิชิต ทั้งพรม ที่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขณะกำลังแก้ไขข้อมูลข้อสอบนั้น คาดว่าส่งหมายเรียกครบทั้งหมดแล้ว แม้ยังไม่มีการประสานวันเข้าพบพนักงานสอบสวน แต่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เนื่องจากทั้งหมดเคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. มาแล้ว
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า หากผู้ต้องหารายใดไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในกำหนดตามหมายเรียกครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม ก็จะออกหมายเรียกครั้งที่ 2 และหากยังไม่มาพบตามกำหนดอีก จะดำเนินการขออำนาจศาลออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พนักงานสอบสวนจะเข้าไปยังเรือนจำเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายวิน ธนพชรโภคิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.ส.ศตพร ธนพชรโภคิน และ จ.ส.ต.ดร.พิชิต ทั้งพรม ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างถูกคุมขัง โดยผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ประกอบมาตรา 157 ซึ่งกำหนดโทษผู้สนับสนุนเป็นสองในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดดังกล่าว