ตร.ประสานตำรวจจอร์เจีย เร่งติดตาม "ฮลุน โซโล่" หลังครอบครัวขาดการติดต่อ

โฆษก ตร. เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานตำรวจจอร์เจียเร่งติดตาม "ฮลุน โซโล่" ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทย หลังครอบครัวขาดการติดต่อ ยืนยันติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งความคืบหน้าเมื่อสามารถเปิดเผยได้
วันนี้ (29 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการติดตามตัว "ฮลุน โซโล่" ยูทูปเบอร์สายท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศจอร์เจีย และครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้ประสานการดำเนินงานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศจอร์เจียในการติดตามตรวจสอบและค้นหาบุคคลดังกล่าว
ขณะนี้การประสานงานอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศกำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น เพื่อเร่งติดตามตัวและตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จึงอาจมีข้อจำกัดในการเปิดเผยรายละเอียดบางประการในระหว่างการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการติดตามและความปลอดภัยของผู้สูญหาย
"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด หากมีความคืบหน้าที่สามารถเปิดเผยได้ จะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป" โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุ